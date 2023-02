Snöslask och halt väglag då sportlovet inleds – på söndag kommer vändningen

Den som planerar ta bilen till sportlovsfirandet kan behöva se upp lite extra i trafiken. Ett lågtryck drar in från väster till helgen och för med sig regn och snöblandat regn i södra Finland.

– Redan under natten till lördagen drar ett nederbördsområde in som medför blötsnö och ganska kraftiga vindar. Under lördagen övergår regnet och blötsnön sannolikt i snöfall också i söder, säger Juha Föhr, jourhavande meteorolog på Foreca.

Under lördagen och söndagen blåser nordlig vind, och under söndagen faller temperaturen ned på minussidan. Lokalt kan det snöa.

– På måndagen kan temperaturen falla till minus tio grader i hela Svenskfinland, ifall vädret är tillräckligt klart tillräckligt länge.

Efter det får sportlovsfirarna njuta av uppehållsväder och flera minusgrader fram till torsdag, då det utlovas mer snö.

– Vädret påverkar också väglaget, och särskilt tillfrysningen kan göra vägarna hala. Det är bra att minnas att tillfrysningen på vägytan påverkar väglaget redan på söndag morgon och särskilt till kvällen.