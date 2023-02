Kommentar: Är den svenska OS-ansökan en dimridå och IOK:s försök att tysta ner den nordiska kritiken?

Under de senaste 40 åren har Sverige ansökt om att få arrangera OS åtta gånger. Ingen av gångerna har den svenska ansökan dugt för internationella olympiska kommittén IOK.

Då den svenska olympiska kommittén (SOK), påhejade av IOK, nu utreder möjligheten att ansöka om att få arrangera vinter OS 2030 borde en del varningsklockor börja ringa.

Att IOK uppmanar Sverige att ansöka om OS beror förstås delvis på att ingen annan visat intresse för att stå värd för spelen och Stockholm förlorade mot Milano/Cortina i sista omgången i omröstningen för OS 2026.

Men samtidigt känns tajmningen från IOK:s sida lite för bra.

Den internationella olympiska kommittén har under de senaste månaderna och veckorna fått skarp kritik för sitt agerande i Rysslands-frågan. Ordförande Bach har sagt att IOK är öppna för att ryska och belarusiska idrottare ska kunna tävla under neutral flagg i OS i Paris nästa år.

De nordiska olympiska kommittéerna (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island) har varit eniga, raka och fräna i sin kritik och klart uttryckt sin ståndpunkt: de ryska och belarusiska idrottarna har inget i OS att göra så länge Rysslands anfallskrig i Ukraina pågår.

IOK har, sin vana trogen, låtit kritiken rinna av sig och viftat bort den som en störande fluga. Ändå är det inte speciellt långsökt att tänka sig att IOK-ledningen ser en svensk OS-ansökan som en sak som kan få kritiken att tystna.

Att uppmana Sverige att ansöka om OS samtidigt som svenskarna tillsammans med de övriga nordiska kommittéerna är de mest kritiska rösterna mot IOK är ett smart pr-drag från den internationella kommittén.

Tanken kan mycket väl vara att slå en kil i den nordiska fronten och få Sverige att fokusera på sin ansökan i stället för att kritisera IOK.

– Vi ska göra som i filmen Gudfadern, ”I give you an offer, you can't refuse”, sade Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson under en presskonferens tidigare i veckan.

Jag undrar om det ändå inte är tvärtom – IOK gav Sverige ett erbjudande de inte kan motstå.

Frågan är om betalningen sker i form av en tystad kritik.

Det är precis vad som hände i Australien. Brisbane står värd för sommar-OS 2032 och i fredags röstade Australiens idrottsminister för att utreda möjligheten för ryska och belarusiska idrottare att få delta i OS i Paris nästa år.