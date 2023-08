Dyster trend har tagit en positiv vändning – färre har drunknat i sommar

Sommaren brukar vara en dyster tid med tanke på antalet drunkningsfall i Finland – under de senaste tjugo åren har strax under femtio personer drunknat under de två första sommarmånaderna. Hittills i år har 28 personer drunknat.

Siffrorna kommer från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, som också för förhandsstatistik över antalet drunkningsolyckor i landet. Där säger kommunikationsexperten Niko Nieminen att det kan handla om ett trendbrott.

– Vi ser en minskande trend för drunkningsolyckor och det är en bra sak! Allt kan inte förklaras med att juli var ganska regnig, vi ser helt tydligt att finländarnas attityd till sjösäkerhet har förändrats under en längre tid. Allt fler använder flytväst i båten och folk känner numera bättre till farorna som lurar ute på sjön, säger Niko Nieminen.

I juni i år drunknade 13 personer, vilket är 6 under medeltalet för juni, och i juli drunknade 15 personer, viket är nästan häften färre än månadens medeltal som ligger på 28. Finlands simundervisnings- och livräddningsförbundet har sammanställt sina uppgifter från dagstidningar och andra medier. Enligt offentliga uppgifter har fem personer drunknat under simturer, två i sjötrafiken och två har ofrivilligt fallit i vattnet. I sex drunkningsfall är händelseförloppet ännu inte klart.

Badstranden vid Bodomsjön i Esbo är en populär plats dit speciellt barnfamiljer åker för att plaska i sjön. Bilden är tagen i juni 2023.

Hittills i år har 45 personer drunknat. Årligen brukar mellan 100 och 150 personer drunkna i Finland. De flästa drunkningsfall inträffar på den egna stugstranden eller i bekanta farleder – folk drunknar under simturer eller när de faller i sjön från skrangliga båtar eller från bryggan. Orsakerna ser det ut att bli desamma också i sommar.

– Det är framför allt medelålders och äldre män som drunknar i Finland. För att på sikt ändra på den trenden gäller det ändå att undervisa barnen, att lära dem sjövett och simkunskaper. Här hoppas vi att kommuner och skolor tar sitt ansvar och ser till att alla årskurser får besöka simhallen och ta del av simundervisningen, säger Niko Nieminen.

Simkunnig efter grundskolan

Förbundets målsättning är att alla barn som går ut grundskolan är simkunniga, alltså att de kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. I dagens läge är målsättningen mycket långt borta, de senaste siffrorna visar att simkunnigheten bland elever i årskurs 6 hade sjunkit från 76 till 55 procent under de senaste fem åren.

Det finns en naturlig förklaring.

– Under coronaåren var simhallarna stängda och skolorna gav nästan ingen simundervisning under ett par års tid. Jag hoppas att skolorna nu hinner ta igen dessa simhallsbesök, så att de elever som missade sina simlektioner under coronan erbjuds nya chanser i vinter, säger Niko Nieminen.

10 tips för bättre sjösäkerhet Använd flytväst alltid när du rör dig på sjön. Alkohol hör inte hemma på sjön. Övervaka barn extra noggrant på stranden, på armlängds avstånd. Försäkra dig om att det är tryggt att hoppa från en brygga innan du hoppar. Var realistisk när du uppskattar din egen simkunskap, och simma enligt det. Simma längs stranden, inte rakt ut, och se till att du bottnar. Simma och bada bastu med sällskap. Lär barn hur man uppför sig på stranden och på sjön. Kontrollera att båten är sjöduglig och har nödvändig utrustning (flytvästar åt alla, paddel, sjökort, ankare, brandsläckare) Med hjälp av bondförnuft och omdömesförmåga klarar man sig bra, rätt inställning till sjövett är avgörande. Källa: Finska simundervisnings- och livräddningsförbundet Vik ut ▼

Han påminner ändå om att simkunskap inte är det enda avgörande när det gäller att få ner antalet drunkningsfall.

– Inställningen till sjövett är ännu viktigare. De flesta drunkningsfall går att förhindra. Genom att föregå med gott exempel kan vuxna visa vägen för barn, man tar på sig räddningsväst i båten, undviker att ta onödiga risker och stannar på torra land om man har druckit alkoholhaltiga drycker, säger Niko Nieminen.