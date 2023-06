AI har hjälpt Paul McCartney med ny Beatles-låt

John Lennons röst från en gammal demokassett. I en intervju med BBC berättar Paul McCartney att han tack vare smarta datorer har lyckas ”extrahera”röst från en gammal demokassett.

”Vi har just gjort klart den och den kommer att lanseras i år”, sade han i det brittiska radioprogrammet BBC:s Radio 4 på tisdagen.

McCartney ska ha fått demon från Lennons änka, Yoko Ono. Det var en av flera låtar från en kassett märkt med ”Till Paul” som Lennon hade gjort strax innan sin död 1980.

Vilken låt det gäller är McCartney förtegen om i intervjun, men mycket talar för att det är Now and then. Låten var i ropet redan i mitten av 1990-talet då The Beatles släppte ”Free as a bird” och ”Real love” som fanns på samma kassett. Just Now and then var dock väldigt ofärdig och ska enbart ha bestått av melodi och refräng. Den ska också ha avfärdats som ”skräp” av George Harrison.

Paul McCartney kunde dock inte släppa låten och berättar att genombrottet kom i samband med regissören Peter Jacksons dokumentär Get back (2021). Jackson och dialogredaktören Emile de la Rey lärde då datorer att känna igen medlemmarnas röster och skilja dem från bakgrundsljud och deras egna instrument och skapa ett ”rent ljud”. McCartney har nu använt sig av samma teknik.