Veckans filmtips: Släng dig i väggen, Bridget Jones!

VECKANS FILMTIPS

(Sverige 2022) Priset för veckans fyndigaste titel går till Erika Wassermans dramakomedi, en film om medelålderskriser och kvinnlig frigörelse. Det handlar om Hanna (Katia Winter), 39, som av sin partner (Jesper Zuschlag) får höra att hon prioriterar jobbet framom familjen. Och så en vacker dag får killen nog, varpå Hanna plötsligt står där utan såväl bostad som jobb (gissa om hon just sagt upp sig). Lägg till en väninna som förordar sexuell njutning som stresslindring och det blir riktigt, riktigt stökigt. Filmen är kanske inte fullt så rolig som den försöker vara men bra charmig är den. Och sättet på vilket Wasserman avfärdar en handfull manliga töntar är bara för festligt. Ett kapitel för sig är Katia Winter (Ur spår), råddbollen som tröttnar på att vara duktig och nu går in för att vara ”killräcklig”. Henrik Dorsin gör hennes chef, bara en sådan sak. Netflix

(Tyskland 2023) När den tyska filmen tagit sig an det nutidshistoriska mörkret har det sällan varit fråga om att göra ren och skär underhållning, genrefilm. Men det stämmer inte in på Peter Thorwarths Blood & Gold, ett krigsäventyr med inslag av guldfeber och Tarantino-nazister. Heinrich (Robert Maaser) är desertören som under andra världskrigets sista dagar råkar i klorna på von Starnfeld (Alexander Scheer), en SS-officer på jakt efter en judisk guldgömma. Heinrichs räddning blir bondtösen Elsa (Marie Hacke) som har sina egna anledningar att klämma åt von Starnfeld och hans mannar. Det bäddar för såväl krutrök som kängor riktade mot det tyska medborgarsamhället, i en film som i sin sorglöshet känns förvånansvärt fräsch. Och hur giftig är inte slutupplösningen. Netflix