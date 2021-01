18 döda efter att tak kollapsat i Indien

Minst 18 personer har omkommit sedan ett tak rasat in i närheten av Indiens huvudstad New Delhi i samband med en begravning. Omkring 40 personer hade tagit skydd under taket på grund av ett kraftigt regn då det kollapsade.

Räddningsarbetare har sökt med hjälp av hundar i rasmassorna på jakt efter överlevande. Flera har förts till sjukhus, några med allvarliga skador.

Orsaken till kollapsen är än så länge inte fastställd, men händelsen ska utredas av myndigheter.

– Vi kommer att genomföra en utredning i ärendet och se vem som är ansvarig – om det är byggherren, tjänstemän eller kommunarbetare, så snart som möjligt, säger Anita C Meshram, delstatsledamot.