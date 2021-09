Tennis 18-åriga US Open-skrällen hyllas av drottningen

Emma Raducanu från Storbritannien. Lägg namnet på minnet.18-åringen gick in i US Open som en oseedad kvalspelare. Tio matcher senare har hon skrivit historia genom att lyfta grand slam-bucklan och ta emot prischecken på 2,5 miljoner dollar – utan att ha förlorat ett enda set under tennisturneringen.