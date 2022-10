Den förrymda Skansenkobran har lokaliserats – "Vi jobbar på att få fram honom"

”Vi jobbar nu för att få fram honom och kommer att uppdatera er så fort vi har fångat in honom. Som ni förstår har vi fullt upp med detta och prioriterar infångandet. Vi kommer inte ha tid och möjlighet att kommentera något just nu, då all vår energi ligger på att plocka in ormen. Vi lovar att återkomma så snart det har skett.”, skriver Skansenakvariets vice vdi ett sms till Dagens Nyheter.