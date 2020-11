178 nya coronafall i Finland – flest dödsfall bland personer över 80 år

Flest coronarelaterade dödsfall har skett bland personer inom åldersgruppen 80-89 år. Ingen under 20 år har i Finland dött på grund av covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på söndagen om 178 nya coronafall, vilket innebär att sammanlagt 16 291 personer i Finland bekräftats smittade sedan epidemins start.

Av alla de smittade uppskattas i nuläget omkring 70 procent ha tillfrisknat.

Institutet uppdaterar siffrorna för antalet coronadrabbade sjukhuspatienter och antalet dödsfall på måndagar, onsdagar och fredagar.

Enligt fredagens statistik vårdades sammanlagt 58 coronasmittade personer på sjukhus runtom i landet. Av dem behövde 10 intensivvård. Flest patienter, sammanlagt 29 personer, vårdades då inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Hur många personer som behövt sjukhusvård har varierat kraftigt under epidemins gång. Högst hittills var antalet sjukhuspatienter i början av april då över 160 coronadrabbade personer var intagna på sjukhus. Under sommaren sjönk antalet tidvis under 10 patienter, för att i mitten av september börja stiga igen. Antalet intensivvårdspatienter var tidvis under sommaren noll.

Sedan epidemins start har totalt 358 personer i Finland dött på grund av covid-19. Flest dödsfall, sammanlagt 149, har skett inom åldersgruppen 80-89 år. Näst flest dödsfall har skett bland personer över 90 år. Ingen under 20 år har i Finland förlorat livet på grund av covid-19.