Det blir en uteservering också i år – Senatstorget öppnar för 410 gäster

Klockan 11 på fredag kommer servitörerna ta uteserveringens första beställningar för i år. Restaurangerna Via Tribunali, Sofia Helsingfors, Trillby & Chadwick och Valkoinen Sali förbereder just nu för fullt för att de 410 sittplatserna ska stå färdiga till dess. Kimmo Hämäläinen, operativ chef på Via Tribunali, intygar att läget är under kontroll.

– Ugnen är nu på plats, det är det viktigaste. I den ryms det två pizzor åt gången, säger han.

Ugnen i stugan väger 250 kilo och krävde fyra personers bärkraft. Via Tribunali kommer till skillnad från några av de andra restaurangerna att tillaga maten i stugan och där ha två personer på jobb. Under onsdagen kommer de dra elledningar och upprätta vattenstationer för att få det praktiska att fungera.

”Ett nytt koncept”

Det var Senatstorgets undermåliga infrastruktur som satte käppar i hjulen för den ursprungliga planen. Länge såg det nämligen ut som att det inte alls skulle bli någon uteservering på Senatstorget sommaren 2023.

Staden sökte en utomstående företagare som skulle skriva på ett kontrakt för fyra år framåt, men stegrande inflation och besvärlig infrastruktur gjorde att ingen vågade sig på en sådan satsning. Att det blev fyra närliggande restauranger underlättar mycket.

– Infrastrukturen på torget är väldigt primitiv, men nu kan gästerna använda restaurangernas egna toaletter så det finns inget behov för tillfälliga toaletter på torget, säger Peggy Bauer, vd på Helsingfors stadslokaler.

Här kommer Senatstorgets terrass med plats för 410 kunder att byggas.

Uteserveringen upprättas nedanför torget, intill spårvagnsskenorna på Alexandergatan. Taxibilarna har fått ge plats åt uteserveringen och flyttat sin station drygt hundra meter nordost upp till Snellmansgatan. En bra lösning, tycker Peggy Bauer, som inte är missnöjd med arrangemanget trots att uteserveringen inte var öppen under Käärijähysterin i maj eller under juni med det för månaden ovanligt vackra sommarvädret.

– Huvudsaken är att vi får testa det här konceptet. Om det funkar kommer uteserveringen säkert öppna tidigare nästa år, säger Bauer.

I år kommer serveringen vara öppen fram tills slutet av augusti.

Årets uteservering – ett test

Enligt Kimmo Hämäläinen finns det stor potential för uteserveringen trots att den i år är av mindre modell än under coronasommaren 2020 då hela Finland hemestrade och Senatstorget vimlade av restaurangstall.

– Den mest intensiva semestersäsongen började efter midsommaren samtidigt som det kommer finnas mycket turister i Helsingfors i juli och augusti, så om vädret är fint ska nog den här satsningen lyckas gå med vinst.

Uteserveringen på Senatstorget sommaren 2020.

Hämäläinen och Via Tribunali ser årets uteservering som ett test. Nästa år hoppas han på att än fler restauranger sluter upp, gärna kända och populära sådana.

– Större namn skapar mer trafik och intresse, så är det, säger Hämäläinen.

Enligt honom har samarbetet med staden och de andra restaurangerna fungerat klanderfritt, därtill är han nöjd över att de fyra kompletterar varandras menyer så väl.

– Om man inte gillar pizza och spritz så är det bara att gå till grannen, småskrattar Hämäläinen avslutande.