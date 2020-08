17 nya fall av coronaviruset konstaterade i Finland

Nyland och sydvästra Lappland värst drabbade.

Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterar på fredagen om 17 nya fall av coronaviruset i Finland. På torsdagen rapporterade institutet om 41 nya fall. Det innebär att det totala antalet fall ökar till jämnt 7 700.

Antalet konstaterade coronafall har ökat under de senaste dagarna. Under semestersäsongen var antalet nya fall per dag väldigt lågt.

I torsdags kom regeringen med nya rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset, till exempel rekommendationen att bära munskydd i kollektivtrafiken.

Nyland och sydvästra Lappland är de två områden som drabbats hårdast av coronaviruset.