17-åriga Tuure dödshotad efter låt om homosexuell hockeyspelare – Selänne och Lejonen ger honom stöd

Kiitos @sel8nneteemu @armanalizad ja @leijonatfi , kun otatte kantaa keskusteluun tämän tärkeän moniarvoisuus teeman ympärillä! ❤️ #lätkäjätkäville

A post shared by Artist & YouTuber (@tuureboelius) on May 6, 2018 at 12:52am PDT