Skolstarten närmar sig – nu ska barn födda 2016 anmälas till skolan

Läroplikten för barn födda 2016 börjar i augusti. Första steget på barnets skolstig är att vårdnadshavarna anmäler barnet till skolan. De barn står i tur att börja skolan till hösten har fått hem post med information om allt det praktiska kring skolstarten.

Helsingfors stad har skickat ut guiden Välkommen till skolan till över 6 400 barn redan i slutet av oktober 2022. Samma information finns också på webbsidan edu.hel.fi/valkommentillskolan.

I vilken skola barnet ska börja bestäms utifrån hemadressen. Barnets närskola finns angivet i ett meddelande om läroplikten som skickas hem per post. Närskolan syns också i det elektroniska verktyget Asti, där anmälan till skolan kan göras under tiden 9–29 januari 2023. Tjänsten kräver inloggning.

Helsingfors erbjuder blivande skolelever och deras vårdnadshavare en möjlighet att besöka sin blivande skola onsdagen den 25 januari klockan 8–10. Även där görs anmälan i första hand på webbsidan asti.hel.fi. För barn som söker in till någon annan skola än sin närskola kan anmälan bara göras på den skola som barnet vill söka till.

I Helsingfors ordnar skolorna morgonverksamhet för elever i årskurs 1 och 2. Anmälan till morgonverksamheten görs via Wilma i augusti när skolan börjar. Här behövs inget separat beslut, en anmälan räcker.

För de yngsta eleverna i årskurs 1 och 2 ordnar Helsingfors stad eftermiddagsverksamhet med handledda fritidsaktiviteter, möjligheter att leka, röra på sig och koppla av. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten infaller senare i vinter, med start den 6 mars.

Den första skoldagen för läsåret 2023–2024 är torsdagen den 10 augusti, det gäller vid både finsk- och svenskspråkiga grundskolor i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Bara elektroniskt i Esbo och Vanda

I grannstäderna Esbo och Vanda görs anmälan till skolan endast elektroniskt. Eventuella skolbesök ordnas via förskolorna. Anmälan till årskurs 1 sker i januari via webbtjänsten Wilma, men anmälningstiden varierar lite mellan de bägge städerna. I Esbo bör anmälan göras den 10–20 januari, i Vanda den 5–31 januari.

I Esbo har vårdnadshavare till blivande förstaklassare med svenska som modersmål fått ett brev med meddelande om läroplikt och beslut om närskola strax efter årskiftet. Barnets skola bestäms enligt hemadressen. Om man vill kontrollera närskolan för olika adresser sker det på Karttjänsten där man ska klicka på Områdessökning, välja svenskspråkigt elevupptagningsområde och skriva in hemadressen.

I Vanda klarnar beskedet om barnets närskola först i mars. Uppgiften om närskolan syns i Wilma den 30 mars och skickas även hem per post. De Vandaelever som behöver plats i eftermiddagsverksamheten bör anmälans via Wilma under april månad. Också ansökan om skolreseförmånen ska göras i Wilma under april.

Vanda stad ordnar en nybörjardag den 10 maj för de elever som ska börja i en ny skola, både i årskurs 1 och årskurs 7.