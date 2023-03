DO: Frisörkedjas krav på byxor diskriminerade romska kvinnor – rättegång inleds

Det är sällsynt att Diskrimineringsombudsmannen biträder privatpersoner i rätten. Nu anser ändå DO att frågan, som kommer upp i Birkalands tingsrätt på tisdag, har så stor principiell betydelse att det sker.

Diskrimineringsombudsmannen har väckt talan mot en frisörkedja som sade upp två romska kvinnor under deras prövotid. Enligt DO berodde det på att de använde traditionella romska kjolar. Därmed gjorde sig företaget, enligt DO, skyldigt till brott mot diskrimineringslagen.

Enligt stämningsansökan anställdes de två kvinnorna av företaget vintern 2020 för att arbeta på två frisersalonger i södra Österbotten.

Under respektive arbetsintervju ska kvinnorna ha meddelat att de av kulturella orsaker inte kan bära byxor, men att de kan låta tillverka en lättare arbetsversion av den traditionella romska kjolen.

Enligt stämningsansökan hade personerna inte skrivit på arbetsavtalet om det hade kommit fram att det inte skulle gå att arbeta i romsk kjol.

Strax efter att jobbet hade påbörjats fick kvinnorna ändå beskedet att kjolen inte är tillåten. Motiveringen ska ha varit att kjolen inte passade arbetsgivarens image.

Kvinnorna var dagligen på plats på jobbet på överenskomna tider, men tilläts inte arbeta. Efter diskussioner och förhandlingar sades de upp. För den ena kvinnan skedde det en vecka efter att arbetsförhållandet hade inletts, den andra hann vara anställd i två veckor.

Enligt stämningsansökan förklarade arbetsgivaren först strax innan uppsägningen sitt byxkrav med arbetshygien, arbetarskydd och ergonomi.

Båda kvinnorna hade under sina studier gjort praktik på olika salonger, men utan att kjolen setts som ett problem för de företagen.

DO skriver att kvinnorna ”upplevde diskrimineringen som kraftigt förnedrande mot sin person, sitt ursprung och sin kultur”, och för fram att den romska kjolen är en väsentlig del av en romsk kvinnas identitet och av grundlagen skyddad romsk kultur.

Skadestånd

Regionförvaltningsverket tog sig an fallet och gjorde en begäran om förundersökning till polisen. Polisen blev klar med den tre veckor innan ärendet skulle ha förfallit. Åklagaren beslutade att inte väcka åtal.

Ärendet drivs därför nu som ett tvistemål av Diskrimineringsombudsmannen som yrkar på att kvinnorna får en ersättning på 12 000 euro vardera och ett halvt års lön.

Motivering: Enhetlighet och hygien

Frisörkedjan i fråga nekar till skuld.

I sitt svar till rätten skriver företaget att det är viktigt att kedjans alla affärer ser enhetliga ut. De anställda får en överdel från kedjan och ska till det bära byxor.

Politiska, filosofiska eller religiösa attribut får enligt företaget inte synas.

”Företagets image är konservativ. Därför måste den anställdas yttre vara städat och dämpat utan synliga piercningar eller tatueringar.”

Främst handlar bestämmelserna, enligt svaret, ändå om säkerhet och hygien.

”Företaget förutsätter att alla anställda använder byxor. I praktiken har det visat sig att byxor som nedre del är det enda alternativet sett till det praktiska, sakliga, sedliga, trygghet och hygienkrav”.

Företaget menar till exempel att det kan fastna hår och smuts i kjolarna.

Kjolarna kan också fastna i så kallade sadelstolar, som kvinnorna därmed inte kan använda vilket försämrar ergonomin för dem, heter det i svaret.

Enligt frisörkedjan stämmer inte påståendet att kvinnorna vid anställningsintervjun skulle ha fått tillåtelse att bära kjol, utan att bestämmelserna har presenterats tydligt för dem.

Företaget menar att det behandlar alla anställda jämlikt och att det gäller oberoende av om kjolen är romsk eller inte.

Två dagar är reserverade för behandling av tvistemålet i rätten.