Vad hände med Krista Pärmäkoski efter Tour de Ski? ”Kör med de spelkort som jag har”

Krista Pärmäkoski var trea totalt i Tour de Ski inför de avslutande etapperna i Val di Fiemme – men tvingades avbryta på grund av magsjuka. Hon hade till och med kunnat slåss om segern, då Sveriges Frida Karlsson tröttnade helt i slutbacken.

Tidigare under Tour de Ski var Pärmäkoski tvåa i 10 km klassiskt och 20 km fristil i Oberstdorf. Särskilt fristilsloppet var en uppvisning, då Pärmäkoski höll ångan uppe och tvingade sina närmaste rivaler Tiril Udnes Weng och Anne Kjersti Kalvå att släppa.

Resultaten var lovande med tanke på VM. Men efter Tour de Ski har Pärmäkoski haft det tyngre. I Les Rousses i januari var Pärmäkoski först på 20:e plats i 10 km fritt. I VM-genrepet i Toblach för ett par veckor sedan var hon ändå nia på samma sträcka. Avståndet till vinnaren Ebba Andersson var dock 47,3 sekunder, vilket är ganska mycket i de enkla spåren och det snabba föret i Toblach.

Lyckat VM-läger

Vad hände? Pärmäkoski är förtegen om orsakerna. Samtidigt tror hon att formen är bättre i VM.

– Jag vet ungefär vad den lilla svackan berodde på, men det är inget att fundera över mera. Jag tror det har svängt, säger Pärmäkoski.

– VM-lägret gick bra, vädret var bra, solen sken och jag gjorde bra träningar. Jag känner mig helt tillitsfull. Det var kul att se torsdagens sprintlopp. Det börjar kittla lite i maggropen för mig också.

VM-silver 2017. OS-brons 2018. Krista Pärmäkoski är den enda finländska kvinnan som vunnit medalj i skiathlon i ett stort mästerskap sedan skiathlon infördes i VM-programmet 2013. Det är också skiathlon som är den första distanssträckan i VM i Planica.

Andersson favorit

Therese Johaug vann alla distanslopp i VM och OS 2019–2022. Lördagens skiathlon blir det första distansloppet på länge utan en överlägsen favorit. Pärmäkoski är en av flera medaljkandidater

Krista Pärmäkoski Ålder: 32 Hemort: Ikalis Familj: Gift med Tommi Pärmäkoski Tränare: Matti Haavisto Största meriter: OS-silver i stafett 2014, OS-silver i 30 km klassiskt 2018, OS-brons i 10 km fritt 2018, OS–brons i skiathlon 2018, OS-brons i 10 km klassiskt 2022, VM-silver i klassisk lagsprint 2011, VM-brons i stafett 2011, VM-brons i lagsprint i fristil 2013, VM-brons i stafett 2015, VM-silver i skiathlon 2017, VM-brons i stafett 2017, VM-brons i stafett 2021.

.– Jag var i helt bra form i Tour de Ski. Jag hade förstås velat skida till slut, men under inga omständigheter tävlar man om man är sjuk. Jag tror formen är helt bra nu också. Jag kör med de spelkort som jag har, säger Pärmäkoski.

På basis av de senaste tävlingarna i världscupen är Sveriges Ebba Andersson den största favoriten. Frida Karlsson var först elva i VM-genrepet Toblach, så det återstår att se hur hon har återhämtat sig. Det finns andra medaljkandidater, som Schweizs Nadine Fähndrich, USA:s Jessica Diggins – och Norges Ingvild Flugstad Østberg, som oväntat kommit tillbaka till den absoluta världseliten. Och givetvis Finlands Kerttu Niskanen, fyra på samma sträcka i OS i Peking 2022.

Mångsidighet en fördel

En av Pärmäkoskis fördelar i skiathlon är att hon behärskar både klassisk stil och fristil bra, hon har uthållighet om det blir ett högt tempo, och hon har en slutspurt att räkna med. För exempelvis Diggins är den klassiska sträckan svårare, i synnerhet om tätåkarna bestämmer sig för att dra upp ett högt tempo. Kerttu Niskanen är bäst i klassisk stil, så det måste gå undan under första 7,5 km om hon ska slåss om medaljerna. Pärmäkoski kan klara ett högt tempo, men också spurta om det blir ett långsamt lopp med en klungspurt.

– Jag kan inte annat än hoppas på en bra dag. Det viktigaste är att få till en bra, solid prestation. Resultatet är sedan vad det är, säger Pärmäkoski.

En seger i Planica

Krista Pärmäkoski har också en sak som ingen annan av deltagarna i lördagens skiathlon har: hon har en individuell seger i världscupen i Planica. Strax innan OS i Pyeongchang 2018 tog Pärmäkoski sin första seger i världscupen i Planica i 10 km klassiskt. Banorna var dock lite annorlunda då.

Under lördagen skidar damerna samma bana som herrarna under fredagen. Två varv runt en 3,75 km klassisk slinga, sedan två varv runt en aningen kort 3,75 km fristilsbana (enligt VM-arrangörerna är ett varv 3,6 km). Höjdskillnaden är 72 meter under den klassiska sträckan och 52 meter under fristilssträckan.