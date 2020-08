16 nya fall av coronaviruset – Åbo börjar testa flygresenärer

Åbo stad tar till hårdare tag för att hindra coronaviruset att sprida sig. På lördagskvällen testades samtliga resenärer som anlände från Skopje i Nordmakedonien.

Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt öppnade på lördagskvällen en coronateststation vid flygplatsen i Åbo för att kunna testa resenärer som anländer från utlandet.

Under kvällen testades samtliga passagerare som anlände från Skopje i Nordmakedonien, där coronasituationen den senaste tiden blivit värre. De hänvisades till teststationen och ombads sedan försätta sig i frivillig karantän.

Sammanlagt 157 resenärer testades för covid-19.

"Resenärerna ställde sig positivt till testet", säger Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor i ett pressmeddelande.

Ifall någon hade nekat till testet hade personen försatts i obligatorisk karantän, fortsätter Peltoniemi, med hänvisning till smittoskyddslagen.

Testservicen på flygplatsen kommer att utvecklas utifrån från den feedback man får.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade på söndag om 16 nya fall av coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt 7 584 har bekräftats i Finland.

De senaste sju dagarna har 131 nya fall av coronaviruset bekräftats i Finland.

Under lördagen gjordes 65 coronavirustester, medan det under fredagen gjordes 2 005, meddelar THL. Under veckosluten görs det färre coronaprovtagningar än under vardagarna. Siffrorna uppdateras också med några dagars fördröjning.

Allt som allt har det gjorts 398 500 coronatester i Finland.

På sjukhus runtom i landet vårdas nu 3 coronasmittade personer. Av dem behöver ingen intensivvård.

Sammanlagt har 331 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Institutet uppskattar att över 90 procent, sammanlagt 6 980 personer, har tillfrisknat från viruset.