1,6 miljoner tittare i Sverige fick släckt tv-stream till jul

Teleoperatören Telia fick grönt av EU att köpa tv-kanaler i Sverige och Finland. Bara en månad senare bröt tv-kriget ut natten till onsdag. Mönstret hotar också i Finland.

På onsdag morgon hade Harri Putkisto, sverigefinländsk företagare ingen Nyhetsmorgon från TV4 i villan i Lidingö. Under natten hade kanalen släckts ner. Hans bredbandsleverantör Com Hems avtal med tv-kanalen hade löpt ut.

– Där var bara en text i rutan, säger han.

Inför julen har det gått lika för 1,6 miljoner bredbandsabonnenter i Sverige. Orsaken är att Sveriges populäraste kommersiella tv-kanal TV4 och hela dess mediehus för en månad sedan köptes av Telia, en teleoperatör.

Efter bara en månad började det hända. Telia/TV4 drog åt snaran mot Com Hem som ägs av telekonkurrenten Tele 2. I förhandlingarna uppges man nu gräla om vilket tv-innehåll från Telia/TV4 Com Hem ska förmedla i sitt nät. Så länge står TV4, C More och bolagets andra kanaler tysta för de abonnenterna.

Petra Sandström från Borgå som bor i Stockholm skulle på onsdagen se dagligserien Emmerdale (i Sverige Hem till gården). Hemma hade hon precis tagit ett Com Hem-abonnemang. Nu saknades TV4 och därmed hennes favoritserie.

Reklamfinansierade TV4 har en nyhets- och aktualitetsbevakning som liknar finländska MTV3:s. Mediehuset har dessutom populära långkörare som sångtävlingskonceptet Idol, tv-serierna Solsidan, de svenska realityserierna Torpet, Bachelor eller Bonde söker fru.

TV4 är en lagstadgad svensk frikanal som kan ses över antenn i hela landet. Hemma i villan tog Harri Putkisto det gamla antennuttaget i användning och såg TV4 igen.

– Men jag har ju kompisar som bor i höghus. Har bostadsrättsföreningen (bostadsbolaget) bredbandsavtal med Com Hem så sitter de ju fast.

I affären där Telia köpte mediehuset TV4 av Bonnierkoncernen krävde EU:s konkurrensmyndigheter att den nya ägaren både i Sverige och Finland måste låta minst en konkurrerande bredbandsoperatör distribuera Telia/TV4:s innehåll.

Telia är största teleoperatör i Sverige med sex miljoner abonnenter; marknadstvåan Tele 2 har omkring fyra miljoner.

– Vi hade ett första möte med Telia tillsammans med TV4 i går kväll och även om vi upplevde, för första gången egentligen, en konstruktiv inställning från deras håll, säger Viktor Wallström, kommunikationschef på Tele2, till nyhetsbyrån TT.

– Com Hem vill bara plocka russinen ur vår kaka. Det är som att säga till Netflix att man bara vill ha Crow, eller till HBO att man bara vill ha Game of thrones, sade TV4:s vd Casten Almqvist till SVT på onsdagen.

Under onsdagen pågick ordkriget om vems felet är att var tredje hushåll i Sverige inte nu kan se TV4 på bredbands-tv, mobiler eller tabletter.

Telia erbjöd Com Hems kunder alla TV4-kanaler gratis ända in över nyåret och trettondagshelgen, men den pr-manövern tackade Com Hem nej till. Om Telia/TV4 tvingas köra genom julkommerstiden med mindre publik på tv-reklamen kan det pressa fram ett avtal, sannolikt så att Com Hem får Telia/TV4:s attraktiva och dyra C More-sport i sitt abonnemang.

För Harri Putkisto på Lidingö är valet klart; Kommer parterna inte överens byter han till Telias bredband, säger han.

I Norge är en del tv-kanaler redan exklusivt kopplade till det bredband man har.

I branschen befarar teleoperatörer i Finland motsvarande situation också här. I ett motsvarande scenario i Finland skulle Telia kunna driva sina kunder mot att man inte kan se MTV3, Sub, Ava eller C More fullt ut utan att ha ägaren Telias bredbandsuppkoppling.