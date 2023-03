Blodiga strider när Bachmut håller ut

Både den ukrainska militären och Wagner-styrkorna vittnar om intensiva drabbningar.

”Situationen kring Bachmut är fortsatt svår”, meddelar den ukrainska militären genom general Oleksandr Syrskyj på måndagsmorgonen.

De ryska soldaterna ”avancerar i flera riktningar, i ett försök att bryta igenom våra styrkors defensiva ställningar och röra sig till stadens centrum”, berättar Syrskyj, enligt ett utskick via Telegram

”I häftiga strider orsakar våra försvarare fienden betydande förluster.”

De ryska styrkorna har försökt omringa och belägra staden under de senaste månaderna, men inte lyckats få ett grepp.

Bachmut delas av floden Bachmutovka. Den här satellitbilden som togs i måndags för en vecka sedan (den 6 mars) visar hur broar över floden har förstörts.

Flod ett hinder

Wagner-styrkornas ledare Jevgenij Prigozjin gjorde förra veckan gällande att de hade tagit kontroll över hela den östra delen av Bachmut. Staden delas av en flod och en större del av staden, inklusive dess centrum, ligger på den västra sidan.

”Situationen i Bachmut är svår, väldigt svår. Fienden strider för varje meter”, säger Prigozjin på måndagen enligt ett uttalande som sprids i gruppens kanaler.

”Och ju närmare vi kommer centrum, desto svårare blir striderna, med mer artilleri och fler stridsvagnar.”

I de ryska legoknektarnas egna kanaler beskrivs det som en tuff strid om varje enskilt hus i staden. Enligt Ukraina har fler än 1 100 ryska soldater dödats och ännu fler skadats bara under den senaste veckan, men parternas uppgifter är svåra eller omöjliga att få bekräftade. Bägge sidor hävdar att de orsakar motståndaren stora förluster.

Bachmut Staden Bachmut är belägen i länet Donetsk i östra Ukraina, i ett område där häftiga strider har pågått i månader, med många tusentals stupade och sårade soldater. Före kriget hade Bachmut en befolkning på omkring 70 000, men staden har bit för bit förstörts av rysk beskjutning och är i dag en spökstad. Bachmut och närbelägna Soledar ligger i mitten av en sned triangel där städerna Kramatorsk, Luhansk och Donetsk utgör hörnen. Området är känt för bland annat stora saltgruvor, och de underjordiska gruvgångarna har blivit ytterligare en faktor i krigföringen med strider från luft, på marken och under jord. På grund av kriget har hela traktens infrastruktur och ekonomi lagts i ruiner. I början av mars 2023 var omkring 4 000 civila människor ännu kvar i Bachmut, enligt ukrainska myndigheter. Källa: TT Vik ut ▼

Petas åt sidan?

För Jevgenij Prigozjin har det varit viktigt att understryka att det är Wagner-soldater som går i täten i striden om Bachmut. Enligt honom är det de enda ryska styrkorna som finns där. Under de senaste veckorna har han dock beklagat sig alltmer över uteblivna leveranser av ammunition, samt bristfälligt stöd och kommunikation med militärledningen i Moskva.

Västliga analytiker bedömer att Kreml aktivt har skickat fram Wagner-styrkor i de krävande striderna, där tusentals soldater har dödats. Hemma i Ryssland utbildas och förbereds soldater som har mobiliserats till den ordinarie armén sedan i höstas.

Wagner-gruppen Wagner-gruppen är ett privat legoknektsbolag med inofficiella kopplingar till den ryska statsledningen. Dess högste ledare och främste finansiär är Jevgenij Prigozjin, som har nära band till Vladimir Putin och tjänat en förmögenhet på förmånliga upphandlingar som han tilldelats av Kreml. Wagner-gruppen bedöms ha fått utföra uppdrag som den ryska staten eller armén inte vill ta ansvar eller behöva redogöra för. Gruppen omnämndes först i samband med Rysslands annektering av Krimhalvön 2014, när soldater gick in där utan beteckning. Senare har den dykt upp i många länder där Ryssland söker inflytande: Syrien, Libyen, Sudan, Venezuela, Centralafrikanska republiken med flera. Den följs av anklagelser om krigsförbrytelser. Wagner-gruppen förde länge en ljusskygg tillvaro men har i Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tagit en mer formell roll, vid sidan av och emellanåt i viss konkurrens med den ryska armén. I oktober 2022 öppnades ett formellt Wagner-högkvarter i S:t Petersburg. Källa: TT Vik ut ▼

”Den ryska militärledningen kan låta Wagner-gruppen lida stora förluster och samtidigt undergräva Prigozjins inflytande, medan erövringen av Bachmut sker på Wagner-styrkornas bekostnad”, skriver analytiker vid tankesmedjan Insitute for the study of war i en rapport om krigets utveckling.

Den Kreml-anknutne affärsmannen Prigozjin har sedan länge finansierat Wagner-gruppens arbete i ryska intressen världen över. Under kriget har han tagit en offentlig roll och riktat regelbunden och hård kritik mot generalstaben i Moskva.

Beskjutning i syd

Två personer har dödats när ryska styrkor beskjutit en ort vid Ukrainas Svartahavskust, enligt ukrainska myndigheter.

En man och en kvinna, båda i 40-årsåldern, dödades och ett sjuårigt barn fördes till sjukhus med ambulans, skriver Vitalij Kim, guvernör i det ukrainska länet Mykolajiv, på Telegram.

Orten som besköts ligger på andra sidan vattnet från den ockuperade Kilburn-halvön – en landremsa vid floden Dneprs delta där de ryska invasionsstyrkorna har sin allra västligaste position.