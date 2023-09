I kväll kan du tvätta, dammsuga, diska och ladda bilen billigt

De höga elpriserna i augusti är ett minne blott. Åtminstone för stunden. På måndag kväll är börspriset på el 0,72 cent per kilowattimme.

Det är betydligt lägre än under de senaste veckorna. Priset på börsel har åkt en häftig bergochdalbana, från 0,42 cent per kilowattimme i början av augusti till hela sommarens pristopp den 21 augusti då elkonsumenter fick punga ut med 41,89 cent per kilowattimme.

Den största orsaken till prisraset i dag, måndag, beror på att Olkiluoto 2 återupptar produktionen med full kapacitet. Det borde ske klockan 16. Dessutom ser vindförhållandena ut att bli ypperliga den här veckan. Som bonus har elområde 3 i Sverige, där Stockholm ingår, också bra vind- och vattenförhållanden just nu efter extremvädret Hans för några veckor sedan, förklarar Peter Strandberg, elmarknadsexpert på Vattenfall.

Lägg där till det varma vädret vilket minskar efterfrågan på el.

Det här låter som jackpott i elproduktionen.

– Det är det! Vi har byggt mycket vindkraftverk och de producerar väldigt mycket. Det är främst det som drar ner priset just nu.

Den hydrologiska balansen är också god i både Sverige och Norge.

– Vattenreservoarerna är fulla redan. Vanligtvis brukar vi få mycket vatten i slutet av september och början av oktober i samband med höststormarna. Men nu har vattnet kommit fem veckor tidigare.

Hur ser prisprognosen för börsel ut för hösten?



– Om det kommer en köldknäpp eller om temperaturerna börjar sjunka kommer priserna inte att hålla i sig. Men just nu ser det jättebra ut, säger Strandberg.

Fortsatt bergochdalbana

I höst och vinter väntar stora variationer i spotpriserna, tror han, eftersom Finland är beroende av vindkraften.

– När det är vindstilla vissa timmar eller dygn kan priserna stiga.

Vad ska man tänka på om man står inför att skriva ett nytt elavtal?

– Korta avtal är säkert fiffiga att överväga. Spotavtal är inte heller dåligt eftersom vi har timmar då spotpriset är negativt.

Själv skulle Strandberg ändå ta ett spotavtal i dagsläget.

– Jag har ett eluppvärmt hus och jag vet att jag vinner på spotpriset på lång sikt, även om det är höga priser ibland.

Prisutvecklingen i höst och vinter hänger också ihop med hur det går på den europeiska elmarknaden. Just nu är de tyska gaslagren fulla, vilket är positivt. Till vilket pris Tyskland får köpa LNG-gas i höst kan ändå påverkas av Kina. Kinas ekonomiska tillväxt har hostat, men om ekonomin tar fart kommer landet importera mer LGN-gas vilket i sin tur kan höja priset för europeiska länder.