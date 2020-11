150 sägs upp vid HUS

Helsingfors universitetssjukhus säger upp 150 personer som arbetat med textbehandling.

Under de senaste åren har ett automatiskt system för taligenkänning körts in vid Helsingfors universitetssjukhus. Det betyder att största delen av de journaluppgifter en läkare läser in på diktafon i dag förs in i patientdatasystemet automatiskt.

– Taligenkänningen har gjort att största delen av textbehandlingstjänsterna inte längre behövs. I dag behandlas 80 procent av all text redan automatiskt, men för att systemet fortfarande inte känner igen riktigt all terminologi som används, fortsätter cirka 30 personer att behandla text manuellt, säger Tuula Lasander, direktör för HUS Asvia, som är en enhet för stödtjänster.

När samarbetsförhandlingarna inleddes i slutet av oktober var 220 personers arbete hotat. Nu är det klart att cirka 70 personer får behålla sin anställning med antingen tidigare eller ny arbetsbeskrivning. En del av personalen har valt att haka på ett erbjudande om en fortbildning som leder till examen.

– För skattebetalarna är det ju fint att man sparar pengar genom att digitalisera, men för de 150 personer som mister jobbet är det förstås en trist sak, säger Lasander.

HUS Asvia administrerar bland annat textbehandlingstjänster, lokalvård, måltidsservice, e-tjänster samt personal- och ekonomitjänster inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.