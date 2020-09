149 nya fall av coronaviruset bekräftade i Finland

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 149 nya fall av coronaviruset på tisdagen. Sammanlagt har 9 195 finländare testat positivt för viruset.

Antalet nya bekräftade fall av coronaviruset har ökat mest i Mellersta Finland, som enligt institutet har den högsta incidensen av coronavirus i landet. Under de senaste 14 dygnen har 41,9 fall per 100 000 invånare konstaterats i området medan motsvarande siffra är 13,7 i hela landet. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ligger incidensen på 19,1 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Enligt måndagens uppgifter har 341 personer avlidit till följd av coronaviruset i Finland. 19 personer får sjukhusvård för viruset, varav 2 får intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar.