Kanadensiske låtskrivaren Gordon Lightfoot död

Gordon Lightfoot blev berömd på 1960-talet och hans popularitet nådde sin topp på 1970-talet, då albumet och låten Sundown toppade Billboard.

Bland andra alster kan nämnas Early morning rain och The wreck of the Edmund Fitzgerald. Han har också skrivit låtar som spelats av en lång radda artister, däribland Bob Dylan, Elvis Presley och Johnny Cash.

2010 fick Lightfoot höra på radion att han gått bort efter att rykten om hans bortgång började spridas på sociala medier. Han valde den gången att ringa till radiokanalen CP24 där han sade ”Jag blev rätt förvånad över att höra det själv”, enligt The Globe and Mail

Gordon Lightfoot fortsatte att turnera flitigt, och skulle enligt planen vara ute på turné även i år. Den turnén ställdes dock in med hänvisning till hälsoskäl.

Gordon Lightfoot blev 84 år.