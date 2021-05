144 nya coronafall på måndagen – flest i Helsingfors

Flest nya fall av covid-19 konstaterades i Helsingfors.

Totalt 144 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på måndagen.

På måndagen konstaterades flest fall i Helsingfors, 26 stycken.

Sammanlagt har 90 249 fall rapporterats i landet sedan epidemin började i mars förra året.

Den nationella incidensen, det vill säga antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är nu drygt 50. Under den föregående tvåveckorsperioden var incidensen drygt 55.

Enligt söndagens uppgifter har nästan 38 procent av befolkningen fått sin första dos coronavaccin. Fem procent har fått sin andra dos.