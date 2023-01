UMK: ”Starkt finlandssvenskt deltagande i årets tävling”

Benjamin Peltonen tog hem segern i Tanssii tähtien kanssa strax innan jul. Nu satsar han allt på att segra i UMK och få representera Finland i Eurovisionsschlagertävlingen som äger rum i brittiska Liverpool i maj. När Benjamin Peltonen charmade, kanske lite oväntat publiken i TTK, är förutsättningarna inför UMK helt andra.

– Nu är vi inne på ett bekant område för mig och något jag sysslat med länge. Det lämnar kanske inte så mycket utrymme för överraskningar. Dessutom är startfältet tufft. Nivån i årets UMK är hög. Jag vill bara göra en jävligt bra show. Seger eller inte så blir det här en av de finaste showerna jag någonsin gjort. Jag hoppas att publiken blir överraskade av showen och att jag får visa vad jag går för, säger Peltonen.

Vad har du gjort efter Tanssii tähtien kanssa?

– Bara tagit det lugnt, gjort musikvideon och förberett mig för tävlingen. Jag har också semestrat i Thailand i 17 dagar där jag sov mycket.

Efter Tanssi tähtien kanssa har Benjamin Peltonen varit på semester i Thailand.

Peltonen deltar i UMK med låten Hoida mut. Han beskriver det som en låt som är avsedd för kvällens sista på dansgolvet.

– Den handlar om att du fått upp ögonen för någon person och om något ännu ska hända i kväll. Det är säkert många som levt ut det här i sina ungdomsår, men för mig som kom ut för några år sedan så är det här ganska nytt. Låten är poppig med starka vibrationer från 80-talet.

Peltonen beskriver sig själv som en stor vän av Eurovisionsschlagertävlingen.

– Det är en kärlekspyttipanna där hela Europa samlas på ett ställe. Det är som att leva i en bubbla också när man följer med tävlingen på tv. Det är definitivt något jag vill uppleva på plats.

UMK Uuden musiikin kilpailu – tävlingen för ny musik. UMK startade 2012 som ett nytt koncept för Finlands uttagning till Eurovisionsschlagertävlingen där musikstilen numera är fri. Tidtabell för finalisternas låtar då de kan ses och höras på Ylearenan: 12.1. Keira: No Business On The Dancefloor 13.1. Benjamin: Hoida mut 16.1. Robin Packalen: Girls Like You 17.1. Lxandra: Something To Lose 18.1. Käärijä: Cha Cha Cha 19.1. KUUMAA: Ylivoimainen 20.1. Portion Boys: Samaa taivasta katsotaan Finalen äger rum den 25.2 i Åbo och sänds direkt.

Deltar med ballad

Lxandra (Alexandra Lehti) deltar i tävlingen med låten Something to Lose. En låt som föddes våren 2022 efter att hon hade återvänt från en vistelse i Los Angeles.

– Det är en låt som är väldigt personlig för mig. Det är en känslosam ballad och handlar om de människor som betyder för en i sitt liv. Jag tror att lyssnaren kan hitta sig själv i låten, säger Lxandra.

2021 gav hon ut sitt debutalbum Careful What I Dream Of. Hon tycker att Eurovisionsschlagertävlingen bjudit på många intressanta artister de senaste åren.

– Det är en show. Det har varit roligt och intressant att följa med mångfalden av artister som uppträtt i tävlingen. Jag hoppas kunna uppfylla människors förväntningar. Jag har gått med i tävlingen för att göra min egen grej.

Lxandra flyttade till Berlin 2016. Nu har hon återvänt till Finland och deltar i årets UMK.

2016 flyttade Lxandra till Berlin för att göra musik. Nu är hon tillbaka i Finland – åtminstone för en liten tid.

– Jag trivdes bra i Berlin. Jag började min karriär där. Grunden där jag nu står på är byggd i Berlin. En fantastiskt fin och inspirerande stad. Det är en stad där du får vara dig själv.

Lxandra gav ut sin debutplatta 2021.

Gymnasist i Grankulla

UMK:s yngsta deltagare är den snart 18-åriga gymnasisten Keira Lundström som kommer från Kyrkslätt. Hon är studerande vid Gymnasiet Grankulla Samskola. Hon deltog i Voice of Finland och satsar nu på ett snäpp vidare i karriären med låten No Business on The Dancefloor, som också är hennes debutsingel.

– Det var många pusselbitar som föll rätt på platser när vi bestämde oss för att delta i tävlingen. Efter Voice of Finland fick jag frågan om vad ska göra härnäst och då dök UMK-chansen upp. No Business on The Dancefloor är en danslåt som har en positiv energi som jag tror och hoppas att når ut till en stor publik.

Keira Lundström har nyligen skrivit på ett skivkontrakt. Nästa vecka fyller hon 18 år.

Hon säger att hon övertygats den senaste av artister som Blind Channel och Erika Vikman. Keira har skrivit på ett skivkontrakt med Capitol, men vet ännu inte om sina framtidsplaner.

– Det gäller att fokusera sig på UMK och jag ska öva på scenshowen som kommer att bli fin. Jag fyller nästa vecka 18 så det blir lite firande som också upptar min tid, säger Keira Lundström.