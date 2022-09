Insändare: Det var på tiden, SFP!

Svenska Yle i juni 2010: ”SFP kommer att diskutera pälsdjursuppfödningen under partidagen i Tammerfors under veckoslutet. Herbert Walther, sekreterare inom SFP i östra Helsingfors, har lämnat in en motion till partidagen där han meddelar att han vill att partiet ställer sig bakom ett förbud mot pälsfarmning.

SFP:s partistyrelse säger i sitt svar till Walther att pälsdjursuppfödning är en laglig näringsgren, en del av den finska lantbruksproduktionen och hjälper landsbygden att förbli livskraftig. Partistyrelsen föreslår i stället att SFP fortsätter arbeta för att förbättra djurskyddet tillsammans med producentorganisationerna och djurskyddsorganisationerna.

I Finland finns ungefär 1 400 pälsfarmer. Pälsnäringen i Finland sysselsätter årligen ungefär 22 000 personer och inbringar över 200 miljoner euro i exportintäkter.”

HBL i september 2022: ”Kända SFP-politiker i Nyland och Helsingfors vill ha ett förbud av pälsnäringen. ”Det är inte ens i företagarnas intresse att vi väntar med avvecklingen”, säger Simon Granroth, ordförande för SFP i Helsingfors.”

Det var på tiden!

Herbert Walther, Villmanstrand