Insändare: Reportrar utan gränser djupt oroat över världsläget

Det pressfrihetsindex (WPFI) som Reportrar utan gränser (RSF) publicerar varje vår visade 2022 att säkerhetssituationen för journalister har förvärrats. RSF Paris och RSF:s Finlandsavdelning vill därför uppmärksamma den 2 november, den internationella dagen för att yrka på att våldsbrott mot journalister inte får passera ostraffade genom följande appell.

”Vi, åklagare från väldigt olika länder som alla har kända fall av mord på journalister, är oroade av att våldsbrott mot journalister förblir ostraffade. Vi är också oroade över den allt osäkrare situationen för journalister i hela världen.

Vi är mycket oroade över hur alla medborgares rätt till nyheter och information påverkas av att osäkerheten för journalisterna tilltar.

På initiativ av Reportrar utan gränser (RSF) ger vi i dag ut en appell. Den 2 november är den internationella dagen för krav på ett slut på straffriheten när det gäller våldsbrott mot journalister.

Vi är förfärande över att mer än 1 000 journalister och mediearbetare har mördats på olika håll i världen sedan 2010, enligt RSF. I år har 50 journalister dödats på grund av vad de har rapporterat eller medan de har varit i färd med att rapportera.

I 90 procent av våldsbrott som begåtts mot journalister i Mexiko ställs ingen till svars, enligt Unesco. 88 procent av morden på journalister leder inte till straff och de skyldiga till dessa brott undgår ofta en fällande dom.

På Filippinerna är de mest ansvariga för massmordet på 32 journalister 2009 fortfarande på fri fot. Anstiftarna till morden på Norbert Zongo i Burkina Faso 1998, Anna Politkovskaja i Ryssland 2006, Gauri Lankes i Indien 2017 samt många fler är fortfarande ostraffade beroende på att man underlåtit att genomföra en grundlig utredning av myndigheternas roll i saken eller utreda deras roll när det gäller att skyla över ett begånget brott.

Att inte inleda en rättsprocess för våldsbrott mot journalister är detsamma som att trivialisera fallet. Detta lockar till upprepning och utgör ett hot mot alla journalister. När en journalist mördas undergrävs hela folks rätt till information. Medborgarnas möjligheter att bilda sig en åsikt och att fatta fria val försämras. Detta slår hårt mot själva kärnan i de mänskliga rättigheterna.

Oberoende av vilka länder det gäller eller de rättsliga system som gäller har åklagare en central roll när det gäller att åstadkomma förändring. Systematiska och beslutsamma utredningar är nödvändiga för att skapa en fri och säker omgivning för journalister. Mord kan inte tolereras som ett med journalistyrket förknippat hasardspel.

Därför lovar vi högtidligt att göra allt som krävs för att åstadkomma en förändring. I synnerhet kommer vi att tillämpa regelverket för åklagare i fall som gäller brott mot journalister (Guidelines for Prosecutors on Cases of Crimes Against Journalists), sammanställt av Unesco och den internationella federationen av åklagare (International Association of Prosecutors) med en insats också av RSF. Målet är att hjälpa till med undersökningar och åtal när det gäller brott mot journalister.

Vi åtar oss tio åtaganden. Vi åtar oss att i synnerhet värna om att undersökningarna av brott mot journalister är oberoende och opartiska. Vi ska agera beslutsamt för att få ett slut på straffrihet för våldsbrott mot journalister. Vi kommer att systematiskt bedöma sambandet mellan brottet och offrets journalistiska aktivitet. Vi åtar oss också att samarbeta med våra kolleger i andra länder och också på ett internationellt plan när det gäller brott med en internationell dimension.

Laura Borbolla, åklagare, Mexiko

Raquel Dodge, tidigare justitieminister, Brasilien

Matus Harkabus, åklagare, Slovakien

Pascal Kake, åklagare, Demokratiska republiken Kongo

Predrag Milovanović, biträdande åklagare, Serbien

Charden Bédié Ngoto, allmän åklagare Republiken Kongo

Hussein Thomasi, riksadvokat, Gambia

Ken Macdonald, tidigare chef för allmänna åklagarämbetet, England och Wales