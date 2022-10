Verstappen världsmästare – vann Japans GP

Max Verstappen har försvarat sin VM-titel i formel 1. Efter att ha vunnit på Suzuka är har han nu vunnit mästerskapet, trots att fyra lopp återstår.

Japans grand prix hann knappt börja innan det stoppades. Redan efter tre varv avbröts loppet då det började regna kraftigt.

F1 har inte körts på Suzuka sedan 2019, innan pandemin startade. Red Bulls Max Verstappen var snabbast i kvalet och startade i pole position. Därefter följde Ferrari-duon Charles Leclerc och Carlos Sainz.

Sainz hann dock knappt i väg innan han fick vattenplaning, vilket ledde till att AlphaTauris Pierre Gasly körde in i en reklamskylt. Gasly fick därför åka in i depån och byta sin framvinge. När han väl var ute på banan igen för att ansluta till fältet, körde han nästan in i ett bärgningsfordon. Röd flagg kom upp och loppet avbröts.

Skarp kritik mot F1

Under avbrottet riktade McLaren-föraren Lando Norris hård kritik mot organisationen.

"Vad i helvete. Hur kunde det här hända!? Vi förlorade ett liv i den här situationen för ett par år sedan. Vi riskerar våra liv, speciellt i dessa förhållanden. Vi vill köra. Men detta... Oacceptabelt", skriver han på Twitter.

Efter nära två timmar kunde loppet återupptas, då bakom säkerhetsbil. Förarna fick därefter chansen att köra för fullt i 40 minuter. Den nedkortade körtiden innebar att man inte delade ut fulla poäng och Verstappens chans att säkra VM-titeln redan denna helg såg ut att vara borta.

Försvarade VM-titeln

Seger och snabbaste varv hade gett Verstappen titeln oavsett, men då det inte delades ut fulla poäng behövde han hjälp från annat håll.

Nederländaren gjorde sitt genom att gå in först i mål, följd av Leclerc och stallkamraten Sergio Perez. Det såg inte ut att räcka till ett säkrat titelförsvar.

Men Leclerc ansågs ha försvarat sig olagligt efter ett misstag i sista kurvan och fick ett tidstillägg på fem sekunder. Perez blev ny tvåa och kampen om VM-titeln var avgjord: Verstappen är klar mästare med fyra lopp kvar att köra.

En förvånad Verstappen informerades om beskedet av journalister efteråt.

– Tja, vad kan jag säga. Otroligt, förstås. Väldigt speciellt att göra det här framför dessa fantastiska fans, säger han.

Nästa lopp är om två veckor när USA:s grand prix ska köras i Austin, Texas.