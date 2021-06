125 nya fall av covid-19 i dag

Under 2 000 nya fall av covid-19 har rapporterats under de senaste två veckorna.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade om 125 nya fall av covid-19 på fredagen. Sammanlagt har 93 038 personer hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.

Under de senaste 14 dagarna har 1 950 fall registrerats. Det kan jämföras med 2 894 fall under den föregående tvåveckorsperioden.

Incidencen i Finland, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 35,2. Under den föregående perioden var incidensen 52,2.

Incidensen är just nu högst i Egentliga Tavastlands (92,4), Mellersta Österbottens (82,9) samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (60,9). Incidensen är lägst i Lapplands sjukvårdsdistrikt (1,7).

Enligt onsdagens uppgifter vårdas 79 personer på sjukhus, av vilka 14 personer får intensivvård. Hittills har 959 personer avlidit till följd av covid-19 i Finland.

Utifrån torsdagens uppgifter har över 45 procent av befolkningen (2 546 214 personer) fått åtminstone en dos coronavaccin. Nästan 10 procent (548 640 personer) har fått två doser.