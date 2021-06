125 nya coronafall på lördag

På lördagen rapporterades om 125 nya coronafall, vilket är något färre än dagen innan.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på lördagen om 125 nya coronafall. Det är något färre än på fredagen då det rapporterades om 145 nya coronfall.

Största delen av de nya fallen, 80 stycken, har upptäckts inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 16 nya fall medan de övriga sjukvårdsdistrikten har enstaka nya fall.

Vasa sjukvårdsdistrikt har 2 nya fall, ett i Vasa och ett i Jakobstad.

Totalt 94 989 coronafall har konstaterats i Finland.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är nu 19,8. Under de föregående 14 dygnen var den 26,1, vilket innebär att den har sjunkit.