Priset på tidsbundna elavtal halverades

Milt väder, friska vindar, välfyllda gaslager ute i Europa och lyckade provkörningar av Olkiluoto 3. Det är många samverkande faktorer som bidrar till att börselen har varit billigare än på länge den senaste månaden.

Under januari har snittpriset på börsen legat under åtta cent per kilowattimme, vilket är lägre än i januari i fjol och klart billigare än under de värsta månaderna i höstas.

Det betyder också att priset på de tidsbundna kontrakten sjunker rejält. Enligt jämförelsetjänsten halvinsähkösopimus.fi kostar ett tvåårigt avtal till fast pris nu lika mycket som i somras, och bara hälften så mycket som i höstas.

Men om man tecknade ett dyrt elavtal till fast pris i höstas finns det inte mycket annat att göra än att acceptera att man spelade på fel häst. Principen är nämligen enkel när det gäller tidsbundna elavtal, säger Juha Beurling-Pomoell, generalsekreterare på Konsumentförbundet. Där har man av naturliga skäl fått många frågor om just elavtalen på sistone.

Ett tidsbundet avtal binder kunden i maximalt två års tid, säger Beurling-Pomoell. Under den tidsperioden kan man i regel inte säga upp avtalet av andra orsaker än att att man flyttar ut ur sin lägenhet.

I vissa avtal kan det ändå finnas kryphål.

– Det lönar sig att gå igenom sitt avtal. Det kan finnas en straffavgift för att säga upp avtalet, och då är det i praktiken den som är priset. Men de här har i hög utsträckning försvunnit sedan i höstas, säger Beurling-Pomoell.

Kunden kan också yrka på sociala skäl till en avtalsuppsägning, såsom att man har förlorat jobbet, men det betyder inte att elbolaget behöver gå med på att häva avtalet, säger Beurling-Pomoell.

Juha Beurling-Pomoell, generalsekreterare på Konsumentförbundet, säger att man ska vara noggrann om man tecknar ett tidsbundet avtal.

Bedrägeri kan stå sig dyrt

På sociala medier har man kunnat läsa om personer som med innovativa, och försåtliga, metoder försökt få ner sin elräkning på sistone. Ett sådant är att teckna ett nytt elavtal för samma bostad i en annan persons namn, till exempel ens partners. Förutsatt att elbolaget inte upptäcker knepet avbryts det gamla elavtalet automatiskt.

Beurling-Pomoell är bekant med fenomenet, och påpekar att det är en form av avtalsbrott som kan straffa sig.

– Vi på konsumentförbundet kan inte rekommendera bedrägeri. Men det kan bli dyrt, man kan vara tvungen att betala straffavgifter och åtminstone för återstoden av avtalet.

Något för alla

Konsumentförbundet tar inte ställning för någon viss sorts elavtal. Just i dag kan det vara billigare att ha ett börselsavtal än ett gammalt tidsbundet, men för vissa finns det en poäng i att betala för förutsägbarhet, menar Beurling-Pomoell.

– Det finns många konsumenter som inte kan dra nytta fullt ut av börselsavtalet. Det kräver mycket jobb, man måste it-kunskap för att kunna följa med priset och tajma sin konsumtion. Om man å andra sidan tar ett tidsbundet elavtal så ska man förstå vad man förbinder sig till och ta ett som är så kort som möjligt.

Börselen och de tidsbundna avtalen till fast pris är ytterligheterna på elmarknaden, säger Beurling-Pomoell. För många kan medelvägen, ett tillsvidareavtal, vara rätt val, enligt honom. Fördelen med dem är att de kan sägas upp och att priset justeras högst en gång i månaden.

Det är dock väldigt få aktörer som erbjuder den här sortens elavtal för tillfället, något Konsumentförbundet har vänt sig mot.

– Det positiva med visstidsavtal är att konsumenten behåller sin makt. Men när jag kollade upp saken var det bara två bolag som erbjöd tillsvidareavtal, Fortum och KSS Energia. Vi skulle gärna se fler, säger Beurling-Pomoell.

