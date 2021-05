121 nya coronafall på söndagen

Över 2 267 000 finländare har nu fått sin första dos coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 121 nya fall av coronasmitta på söndagen.

Incidensen fortsätter att sjunka och är 50,5 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Sammanlagt 2 799 nya coronafall har registretrats under den senaste perioden på två veckor, uppger institutet.

Totalt 91 526 finländare har hittills smittats av coronaviruset sedan epidemins början i fjol. Statistiken på antalet dödsfall liksom de coronapatienter som vårdas på sjukhus uppdateras inte under helgen.

Enligt fredagens siffror är det hittills 932 finländare som har dött av covid-19 och 136 coronapatienter som vårdas på sjukhus.

Sammanlagt 40,7 procent av den finländska befolkningen har nu fått sin första dos coronavaccin medan 6,6 procent har fått sin andra dos.