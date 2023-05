Kommentar: Så här vann juniorvärldsmästaren i backhoppning ett av världens äldsta, största och mest prestigefyllda cykellopp

Regn, kyla, vidunderliga bergstoppar, en släng av covid-19 (trodde någon det var över redan?) och en dramatisk slutuppgörelse. Den 106:e upplagan av det klassiska cykelloppet Giro d'Italia hade det mesta.

Etapploppets två första veckor präglades av regn, vilket också lugnade kampen om maglia rosa. Kylan uppmuntrade inte favoriterna till stordåd. Avgörandet sköts framåt till den tredje veckan.

Den emotsedda tvekampen mellan Remco Evenepoel och Primoz Roglic kom också av sig redan efter en vecka, då belgaren drog sig ut på grund av covid-19 – precis efter att ha återtagit den rosa ledartröjan. Internationella cykelunionen UCI har redan lättat på sitt covid-19-protokoll, idrottarna testas inte längre regelbundet, men Evenepoel avbröt efter att ha konsulterat lagets läkare. Även Teo Geoghegan Hart, vid tidpunkten trea totalt, tvingades avbryta efter att ha drabbats av en fraktur i höften efter en krasch under elfte etappen.

Roglics revansch

Den walesiska veteranen Geraint Thomas fick ärva den rosa ledartröjan efter Evenepoel. Segern har gäckat honom flera gånger förut. Så även denna gång, då Thomas blev snuvad på konfekten under den näst sista etappen, ett 18,6 kilometers individuellt tempolopp. Primoz Roglic var betydligt snabbare i den gruvliga stigningen mot Monte Lussari och tog ledningen inför den sista sträckan till Rom.

Roglic hade det inte lätt under den sista etappen. Han använde sig av endast en framklinga i stigningen, med tolv växlar bak, vilket än så länge är en ovanlig lösning. Dessvärre tappade han kedjan i ett skede, förlorade ett tiotal sekunder, men kunde återfinna sin rytm snabbt.

En del såg det som Roglics revansch för Tour de France 2020, då slovenen förlorade en överlägsen ledning under den näst sista etappen till sin landsman Tadej Pogacar. Giro d'Italia och Tour de France är förstås två skilda lopp helt och hållet. Av de två är Tour de France mer prestigefyllt.

Ingen episk upplaga

Geraint Thomas, vinnare av Tour de France 2018, lägger av efter den här säsongen. En värdig farvälsturné oavsett.

Det är tveksamt om ett individuellt tempo är rätt sätt att avgöra ett stort etapplopp. Intervallstart passar kanske bättre i skidåkning. Som underhållning uppskattar jag mer dynamiken i en riktig bergsetapp.

Årets Giro d'Italia blev kanske inte en riktigt episk upplaga. Regnet förstörde stämningen en del. Inte helt oväntat tvingades arrangörerna slopa Sankt Bernhardspasset på 2 472 meters höjd på grund av kallt väder. Det stora antalet individuellt tempo, tre lopp med sammanlagt 84 kilometer, uppmuntrade inte heller favoriterna till att ta initiativ i bergsetapperna. Det var tydligt under den tredje sista etappen, en monstruös bergsetapp med målgång på Tre Cime di Lavaredo, att favoriterna sparade sig för det avgörande tempoloppet.

Ex-backhoppare

Av de tre stora etapploppen – Grand Tours – har Roglic vunnit Vuelta a Espana tre gånger, Giro d'Italia en gång, men andra plats är hans bästa placering i Tour de France. Den före detta backhopparen är 33 år, vilket i cykelsporten innebär att han inte har tiden på sin sida. Det var ett märkligt sammanträffande att Roglic var med om att vinna VM-guld i lagbacke i junior-VM i Tarvisio 2007. Lördagens avgörande etapp i Giro d'Italia startade i – Tarvisio.

Thomas största merit är segern i Tour de France, men han har också varit både tvåa och trea i Frankrike. Han tillbringade några av sina bästa år som hjälpryttare, då Chris Froome tog hem fyra segrar i Tour de France.

Det är nästan uteslutet att vi ser Roglic i Frankrike i sommar. Så gott som alla som försökt sig på Giro-Tour-dubbeln under de senaste åren har fått ångra det. Roglics stall Jumbo-Visma satsar stenhårt på att dansken Jonas Vingegaard försvarar sin seger, så det finns inte rum för Roglics ambitioner i år. Eventuellt kan han ställa upp som hjälpryttare.

Det är nästan uteslutet att vi ser Roglic i Frankrike i sommar. Så gott som alla som försökt sig på Giro-Tour-dubbeln under de senaste åren har fått ångra det.

Alla tiders sprinter

Det är svårt att föreställa sig en mer värdig vinnare under den sista etappen i Rom än Mark Cavendish. Det är en bragd i sig att alla tiders bästa sprintåkare släpade sig över alla bergspass under tre veckor inom tidsgränsen. Tidsgränsen varierar, beroende på etappen, och kan vara vinnarens tid plus 7–30 procent.

Cavendish avslutar sin hisnande karriär efter den här säsongen. Det är helt obegripligt att en renodlad sprinter lyckats hålla sig på toppen i mer än ett årtionde. Han vann sin första etapp i Tour de France 2008. Etappen i Rom var hans 17:e etappseger i Giro d'Italia.

Förra sommaren tangerade Cavendish Eddy Merckxs rekord med 34 etappsegrar i Tour de France. Han har en sista chans att bli ensam rekordinnehavare i sommar. Cavendish är förstås en helt annan typ av cyklist än Merckx. ”Kannibalen” vann allt, endagsklassiker, stora etapplopp och enskilda etapper. Cavendish är ärketypen av en sprinter, en utdöende ras, eftersom dagens sprintrar oftast är mer mångsidiga.