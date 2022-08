Sverige bland de med minst sjukhussängar i OECD-länderna

Sverige hamnar i bottenligan på listan över antalet sjukhussängar per person i en undersökning där man jämfört tillgången till vård i OECD-länderna. Enligt det brittiska sjukförsäkringsföretaget William Russells, som gjort undersökningen, hamnar Sverige på plats fem från botten, skriver Life Science Sweden

Sverige har totalt 21 288 sjukhussängar. Det innebär att Sverige har 2,07 sängar per 1 000 personer. Bara fyra av OECD-länderna har färre sängar per person, bland dem Mexico, Costa Rica, Colombia och Chile.

Flest sängar har Japan med 12,84 sängar per 1 000 personer, följt av Sydkorea med 12,44 sängar per 1 000 personer och Tyskland med 7,91 sängar per 1 000 personer.