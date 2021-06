110 nya fall av covid-19 i Finland

Över 55 procent av befolkningen har fått den första dosen av coronavaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 110 nya fall av covid-19 på tisdagen. Totalt 94 489 personer har hittills bekräftats smittade av coronavirus i Finland.

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 18,9. Under den föregående perioden var den 29,6.

Incidensen är högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 31,9. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 17,5, i Vasa sjukvårdsdistrikt 7,1 och i Mellersta Österbotten 2,6. I Ålands sjukvårdsdistrikt är incidensen 9,9.

Sedan början av juni uppdaterar institutet bland annat uppgifterna om avlidna endast en gång i veckan, på onsdagar.

Enligt uppgifter från förra veckans onsdag har sammanlagt 967 personer mist livet på grund av covid-19 i Finland. Då vårdades 43 personer på sjukhus, och av dessa fick 12 personer intensivvård med anledning av covid-19.

Till och med onsdagen hade totalt 8 660 fall av muterade coronavirus rapporterats i Finland. I de flesta fall handlar det om alfavarianten (7 067), därefter betavarianten (1 377), deltavarianten (213) och gammavarianten (3).

Enligt institutets vaccinationregister har sammanlagt 3 077 639 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar 55,2 procent av befolkningen. Totalt 851 422 personer, eller 15,3 procent av befolkningen, har fått också den andra dosen.