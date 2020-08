11 nya fall av corona senaste dygnet

Jämfört med våren är coronasituationen fortfarande bra, även om antalet fall ökat sedan den lägsta nivån under semestersäsongen.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att man har konstaterat 11 nya fall av coronasmitta på söndagen. Därmed stiger det totala antalet coronafall i Finland hittills till 7 731.

Största delen av coronafallen har konstaterats i Nyland. Det gäller både de nya fallen och det totala antalet fall.

Det sammanlagda antalet dödsfall med anledning av coronaviruset är för närvarande 333.

Jämfört med våren är coronasituationen fortfarande bra i Finland, även om antalet nya fall har ökat under de senaste veckorna. Under våren konstaterades som värst över 200 nya fall per dag.

Hälsovårdens testningskapacitet har väckt debatt nu när semestersäsongen närmar sig slutet. Regeringen har talat om att ge nya testningsanvisningar i veckan.