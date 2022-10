HJK hade en poäng på gaffeln men storklubben höll undan

Att ändå hålla hyfsat jämna steg med ett lag som AS Roma är en bedrift. Roma saknade visserligen skadade Wijnaldum och Dybala samt avstängda Zaniolo men det är skäl att komma ihåg att AS Romas trupp är värderad till 400 miljoner euro, 40 gånger mera än HJK:s.

Och att ännu hitta orken och förmågan att trycka på en kvittering efter att Roma tagit ledningen efter ett otursamt självmål av Arttu Hoskonen vittnar om en enorm mental styrka. Också den stora Mourinho insåg att det började osa bränt då HJK kom i våg efter våg och portugisen gjorde ett trippelbyte med kvarten kvar för att både till ett avbrott och för att få in lite färska ben på planen.

HJK inledde matchen bra då gästerna inte riktigt var på alerten. David Browne hade ett halvläge och Aapo Halme en hyfsad nick som Rui Patricio fick jobba lite på för att rädda. HJK gick inledningsvis segrande ur närkamperna och visade tidigt att Roma inte skulle få något gratis.

Gästerna tog ändå över successivt och Bryan Cristante hade en boll i ribban och fick ett mål underkänt för offside innan Tammy Abraham knoppade in 0-1 med fem minuter kvar till pausvilan. Ungefär enligt den plan Mourinho ritat upp.

Mourinho tog det för det mesta lugnt. Han var uppe ett par gånger inledningsvis men satt för det annars på bänken och verkade hyfsat tillfreds med vad spelarna hittade på ute på planen. I Mourinhos värld är allt underkastat resultatet. Roma kom till Helsingfors för att med sig tre poäng. Det gjorde laget och nu räcker det med seger över Ludogorets hemma i gruppspelsavslutningen för avancemang.

Det som däremot inte fanns i Mourinhos strategi var att Perparim Hetemaj skulle kvittera matchen i 54:e minuten. Hetemaj var som vanligt lysande och trivdes som fisken i vattnet mot de namnstarka motståndarna.

HJK kritiseras ibland för att vara ett köplag. Mot Roma inledde man med nio finländare varav fyra av spelarna kommer från de egna leden. Hetemaj var en av dem. HJK:s juniorverksamhet är den största i Finland och den bästa. Och något som vd Riihilahti hela tiden varit oerhört mån om att satsa väldigt stora resurser på.

Hoskonens självmål var oturligt men inget som fick HJK att ge upp. Och i 79:e spelminuten kom kvitteringen genom ett drömskott av David Browne från 25 meter. Projektilen borrade sig upp i krysset och festen var i gång på en utsålt Bolt Arena. Men festen kom av sig då domaren Tiago Martins fick, för HJK, olycksbådande signaler i öronsnäckan om att en foul föranlett målet. Och mycket riktigt. Målet underkändes. Ett alldeles för vackert mål att underkännas. Växtvärken med VAR och kontroverserna med systemet tycks aldrig gå över. Att undertecknad inte är någon odelat stor vän av VAR är ingen större hemlighet.

VAR skulle vara ett fungerande komplement som spelar en liten sidoroll i den stora bilden. Med några, tämligen kontroversiella år att blicka tillbaka på, är det lätt att konstatera att VAR alldeles för ofta spelat huvudrollen. Det var inte planen.

De talrika Romafansen fick jubla till slut. De var väl cirka 500 till antalet och verkade trivas utmärkt i det milda höstvädret i Helsingfors. Både före...

... och under matchen.