109 nya fall av covid-19 i Finland

Merparten av de nya fallen finns i Helsingforsregionen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 109 nya fall av covid-19 sedan i går.

De nya fallen finns bland annat i Helsingfors (+26, totalt 5 229), Esbo (+26, totalt 1 821), Vanda (+16, totalt 1 646), Åbo (+8, totalt 656).

Därefter rör det sig som mest om en handfull nya fall, däribland i Borgå (+2, totalt 129), Sibbo (+1, totalt 106), Lovisa (+1, totalt 56) och Vasa (+1, totalt 683).

Institutets lista över coronaläget i kommunerna inkluderar endast kommuner med minst 5 bekräftade fall av smitta.

Incidensen, det vill säga antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, ligger på 45,7. Det kan jämföras med 53,6 under den föregående uppföljningsperioden.

Sammanlagt 16 400 bekräftade fall av coronasmitta har rapporterats i Finland.

I fredags rapporterade institutet om 4 nya dödsfall. Sammanlagt 358 personer har dött till följd av coronaviruset.

För tillfället får 58 personer vård på sjukhus, och av de här får 10 personer intensivvård.