Mode, åldersnojor och kulturkrig när Sex and the city firar 25 år

Sex and the city fyller 25 år samtidigt som säsong två av spinoffen And just like that … har premiär. HBL träffade seriens skådespelare i New York.

Sarah Jessica Parker deltar i ett modesamtal på Sex and the citys 25-årsutställning i New York. Sex and the citys mode har inspirerat fashionistas över hela världen och modet i serien har ett eget Instagramkonto med över 700 000 följare.