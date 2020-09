105 nya konstaterade fall av coronaviruset i Finland – epidemin trappas upp i Nyland

Sammanlagt har 9 484 finländare testat positivt för det nya coronaviruset. Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökar smittspridningen och endast få smittade känner till var de exponerats för viruset.

Under det senaste dygnet har ytterligare 105 personer bekräftats smittade av det nya coronaviruset i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem har 44 fall konstaterats i Helsingfors, 17 i Esbo och 8 i Vanda.

Under ett pressinfo på fredagen uppgav representanter för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att smittospridningen ökar och situationen försvåras av att endast 16 procent av de smittade i området känner till var de exponerats för sjukdomen.

Incidensen för viruset är nu 16,2 per 100 000 invånare i landet. Siffran bygger på coronavirusläget under de senaste 14 dygnen. Sett till folkmängden ökar antalet fall av sjukdomen covid-19 snabbast i Mellersta Finland och Södra Savolax. Just nu är incidensen i Mellersta Finland 46,3 och i Södra Savolax 40,5.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar. Fram till torsdagen hade 343 personer i Finland dött i covid-19, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 7 850 personer beräknas ha tillfrisknat efter att ha haft sjukdomen.