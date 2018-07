100 borrhål ner till grottan i Thailand – inget har träffat rätt, men en syrekanal upprättades

Över hundra hål borras genom berget för att nå ner till de fångna pojkarna i grottsystemet i Thailand. Ännu har inget träffat rätt, men man har fått in syre till grottan.Den 25-årige tränaren har skickat ut ett brev med dykarna där han ber de anhöriga om förlåtelse. Han lovar också att han ska ta väl hand om barnen.

Pojkarna i åldrarna 11 till 16 år har varit instängda i det översvämmade grottsystemet Tham Luang i två veckor. Ett lag av militärer, poliser och frivilliga arbetar dygnet runt för att få ut dem.

– Den kritiska punkten är när det börjar regna igen … Tiden rinner ut, säger Narongsak Osottanakorn, tidigare guvernör i provinsen Chiang Rai som nu leder räddningsarbetet.

Han säger också att syrenivån inne i grottan är en anledning till "riktigt stor oro". Man har borrat ett hundratal hål uppifrån men inte brutit in i den rätta grottan. Räddningsmanskapet har ingen utrustning för att finna exakt var gruppen befinner sig.

Däremot rapporteras att man lyckats dra in en kanal i grottan för att pumpa in mer syre, och dykare har levererat in syrgastuber.

Thailändska marinen har publicerat ett brev från den 25-årige tränaren på sin Facebook-sida.

"Till alla föräldrar, alla barn mår fortfarande bra. Jag lovar att ta hand om barnen på bästa sätt", skriver han i brevet som dykare tagit med sig ut.

"Tack för allt moraliskt stöd och jag ber föräldrarna om förlåtelse".

Brevet är det första man hör från tränaren, vars agerande har splittrat thailändarna på sociala medier. Många lovordar honom efter att det rapporterats om att han gett sin matranson till barnen innan de hittades och att han hjälpt dem att klara av dygnen i mörkret.

Andra har kritiserat honom för att han tog med sig dem in i grottan under monsunperioden.

Också pojkarnas brev till sina familjer har hämtats ut.

– Kära hälsningar till mamma, pappa och lillebror, skriver 15-årige Phiphat Photi och lägger till:

– Snälla, kan ni ge mig lite grillat griskött med grönsaker om jag kommer ut?

Breven som visats på militärens Facebooksida värmer de anhöriga som först fick vänta i nio dagar innan det ens kom besked om att pojkarna levde, och nu inte har någon aning om när de kan komma ut.

– Jag är så lycklig över att få se hans handstil att jag nästan gråter, säger mamman till en av pojkarna som firat sin 16-årsdag där nere i det blöta mörkret.

Tre olika möjligheter att få ut pojkarna har diskuterats under veckan – låta dem dyka ut, borra ett nytt hål in i grottan eller vänta tills vattnet sjunker efter regnsäsongens slut i oktober.

Narongsak Osottanakorn säger att man behöver borra genom 600 meter bräcklig kalksten för att nå pojkarna.

Ivan Katadzic, en dansk dykinstruktör som har transporterat syrgasbehållare in till grottan, sade efter ett dyk på fredags​​kvällen att han var "dubbelt positiv" eftersom vattennivån hade sjunkit avsevärt.

Men Katadzic har inte tagit sig den sista kilometern in i grottsystemet fram till stället där pojkarna är strandsatta – det är den farligaste delen och dykarna måste hålla sina tuber framför sig för att kunna klämma sig igenom trånga passager.

Ett arbetslag på utsidan blockerar hål och försöker avleda strömmar som annars skulle föra in mer vatten i grottan innan vädret vänder.

– Det är en kamp mot tiden, säger Kamolchai Kotcha, som arbetar i området.