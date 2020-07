100-årige krigsveteranen Kapten Tom adlad

Med ett för ändamålet avsett svärd adlade Storbritanniens 94-åriga drottning Elizabeth II på fredagen den fem år äldre krigsveteranen och miljoninsamlaren Tom Moore i en ceremoni på slottet Windsor.

Krigsveteranen Tom Moore, som tjänstgjorde under andra världskriget, blev "Kapten Tom" med det brittiska folket när han samlade in 33 miljoner pund – motsvarande nästan 38 miljonereuro – för att stödja det brittiska sjukvårdssystemet NHS under coronakrisen.

Moore beslutade att promenera 100 varv i sin trädgård före sin 100-årsdag och uppmanade människor att donera om de stödde initiativet. Tiotusentals hörsammade uppmaningen.

Innan Kapten Tom på fredagen blev sir Tom hade han för sina insatser bland annat utsetts till hedersöverste, hedersmedlem i engelska cricketlandslaget samt tilldelats den medeltida utmärkelsen "The freedom of the City of London" som funnits sedan 1237.