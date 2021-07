100 000 barn riskerar dö av undernäring i Tigray

Fler än 100 000 barn i Etiopiens krigshärjade Tigray-region kan drabbas av livshotande undernäring inom de närmaste tolv månaderna, enligt FN:s barnfond Unicef.

Hälften av alla gravida kvinnor som undersökts i regionen är akut undernärda, vilket ökar risken att de eller deras barn blir sjuka, enligt UNICEF.

"Våra värsta farhågor om hälsosituationen för barn i Tigray bekräftas", säger UNICEF i ett uttalande. Antalet barn som hotas av undernäring är tio gånger fler än vanligt.

Anledningen är konflikten i Tigray. Det var i november 2020 som den etiopiska regeringen i Addis Abeba inledde en militär offensiv mot Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF) som hade makten i Tigray-provinsen. Striderna har under 2021 präglats av sexuellt våld mot civila och misstänkta massakrer. TPLF återtog merparten av Tigray-regionen i juni och juli, men större delen av nödhjälpen till regionen är blockerad av regeringen. FN har svårt att nå fram med livsmedel, och har inte kunnat leverera stöd på två veckor.

"Det är en katastrofal situation och vi kan redan se att den kommer att förvärras", säger Jens Laerke, talesperson för FN:s samordnande hjälporgan Ocha.

"Vi behöver full beredskap; lastbilar som kommer in, livsmedel som körs in, och att hjälparbetare får möjlighet att ta sig in och ut ur Tigray mycket snabbare".