1 631 konstaterade coronafall under påskhelgen – incidensen sjunker

Incidensen i hela landet har sjunkit under påskhelgen och det finns en försiktig optimism i luften.

Epidemiläget i Finland och framför allt i huvudstadsregionen och Egentliga Finland är fortfarande allvarligt, men under de senaste två veckorna har incidensen börjat sjunka.

Fredagen 566 nya fall Lördagen 422 nya fall Söndagen 302 nya fall Måndagen 341 nya fall

Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 136,3 i Finland. Under den föregående två veckors period låg incidensen på 173,9.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är epidemiläget fortsättningsvis svårast i hela landet men också där har situationen blivit bättre. På annandag påsk låg incidensen på 267,5. I Egentliga Finland är incidensen 198,8 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 31,8.

Diagnostikchef Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt sade i Helsingin Sanomat på söndagen att minskningen är verklig, till och med ganska dramatisk under den senaste veckan. Men det är inte läge att andas ut, påminner han.

– Vi har fortfarande en sämre situation än exempelvis i september. Vi borde ännu se en betydlig minskning, men riktningen är den rätta, sade Lehtonen i tidningen.

Enligt Lehtonen har läget förbättras då begränsningarna börjat bita. Att skolorna övergått till distansundervisning betraktar diagnostikchefen som en betydande åtgärd.

Under de följande veckorna kommer Finland att få större partier av olika coronavacciner. Städerna i huvudstadsregionen har också uppgett under påskhelgen att man snart kan överväga att vaccinera stadsinvånare under helger. I nuläget pågår vaccinationerna under vanlig kontorstid på vardagarna.