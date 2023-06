Recension: Mer är mer i Ulf Lundells universum

DAGBÖCKER Ulf Lundell Vardagar 8 och 9 Wahlström & Widstrand 2023

Hur kan någon påstå att ”less is more”, frågade sig den till sin spelstil yviga gitarristen Yngwie Malmsteen på 1980-talet. ”More is more, of course”, avgjorde han, kanske med glimten i ögat – eller kanske inte.

Att mer är mer gäller åtminstone i hög grad för Ulf Lundells Vardagar-serie, där han nu nått fram till volym 8 och 9. Det har blivit två tegelstensverk inför varje sommar de senaste åren, och någon avmattning verkar inte vara på gång. De nya banden klockar in på sammanlagt 1400 sidor, och spänner över tiden december 2021-januari 2023.