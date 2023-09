Kolumn: Plastpappor och melaminmorsor

För 150 år sedan dog kvinnor i barnsäng eller tuberkulos och männen gifte om sig med pigan. Män stupade i strider eller söp ihjäl sig och kvinnorna flyttade in hos grannen. Nya barn kom till. Det var faktiskt mera regel än undantag ända in på 1900-talet att familjen var en nyfamilj men det fanns inget namn för just den familjeformen, det var bara familj.

Styv- och nyfamiljorden dyker upp först på 1980-talet, via Svenska språknämnden. Styvt, stelt och sekunda redan från början. Bonusfamilj och stjärnfamilj läggs till ordlistan först 20 år senare och är hurtiga försök att göra något åt de tidigare ordens trista ton.

Plast blir ändå ett vanligt prefix till familj, bror och mamma men plast? Plast är väl motsatsen till äkta? Det låter åtminstone sämre och mindre värt. En nyfamilj är däremot ofta en superfamilj, för där behövs så mycket mer för att få det att funka.