Efter bara ett halvår i landet: Matbudsfirman Kavall lämnar Finland

Den finska marknaden skulle bli Kavalls nästa landvinning efter etableringen i Sverige. Men efter bara ett halvår i landet drar sig bolaget tillbaka. Från och med den 23 augusti kommer tjänsterna inte längre att vara tillgängliga i Finland, skriver bolaget på sin webbplats.

Beslutet har inte med de finska konsumenternas mottagande att göra, utan grundar sig på förändringarna på finansmarknaden, säger vd John Tengberg.

– Under den senaste tiden har vi sett att tillgången på kapital har förändrats, vilket har inneburit att vi måste se över våra kostnader. Det har egentligen inget att göra med den finska marknaden. Vår ambition är fortfarande att komma tillbaka till Finland någon gång, men just nu måste vi pausa expansionen.

Kavall är ett ungt bolag, grundat så sent som i fjol. Bolaget har nischat in sig på så kallade sista milen-leveranser av livsmedel och dagligvaror, som körs ut från egna varulager. En skillnad jämfört med konkurrenter som Wolt och Foodora är att matbuden inte är frilansare utan anställda av Kavall.

Löftet till kunderna är att maten ska levereras inom tio minuter. Av det följer att bolaget är inriktat på större städer. I Finland har bolaget varit verksamt i Helsingfors och Tammerfors.

Storförlust

Beslutet kommer kort efter att bolaget redovisade en brakförlust för årets åtta första månader. Kavall gjorde en förlust motsvarande nästan tre miljoner euro under tidsperioden, med en omsättning på knappt 300 000.

Det hör till uppstartsbolagens natur att de första, expansiva åren är kraftigt förlustbringande. Det har inte varit ett problem under de senaste åren, då det har funnits gott om riskkapital i omlopp. Men stigande räntor och recessionsoro har fått investerarna att hålla hårdare i sina pengar.

Följden av detta är att bolagen måste ta det mer försiktigt i sin expansion. HBL har tidigare rapporterat om nedskärningar vid andra upphaussade uppstartsbolag, som Klarna och Swappie.

Det verkar som ett drastiskt beslut att lägga ned efter bara ett halvår, hur pressade är ni att skära ned?

– Jag skulle ändå säga att det matchar förändringarna på finansmarknaden, för de är stora. Men var och en kan ju göra sin analys, säger Tengberg.

"Vi kom igång bra"

Carl Tilgmann hade ansvar för etableringen i Finland fram till i somras, då han bytte jobb. När beslutet om att dra sig ur Finland fattades jobbade han inte längre på Kavall, men han konstaterar att det ligger i linje med de generella trenderna inom uppstartssektorn.

– Under min tid där tycker jag att vi kom igång bra. Vi fick in många nya kunder, öppnade tre butiker och kom ner till leveranstider på tio minuter. Men då man inte vet hur länge det tar att få in nytt riskkapital är det logiskt att man vill skydda sin hemmamarknad.

Kavall sticker ut i matbudsbranschen. Till skillnad från Wolt och Foodora kör de ut livsmedel och dagligvaror, inte restaurangmat. Samtidigt skiljer de sig från stora aktörer som Oda och S- och K-grupperna genom sitt fokus på snabbhet. Tilgmann tror fortfarande på affärsmodellen.

– Det finns många som är beredda att betala för snabba leveranser: till exempel om man snabbt behöver en viss ingrediens i matlagningen, eller om man märker att blöjorna har tagit slut.

Tengberg gör samma analys. Han säger också att inflationen och den minskande köpkraften inte har påverkat kundbeteendet så här långt.

– Vi har inte märkt någon effekt alls, tvärtom, vi fortsätter växa.