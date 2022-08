Nasas månfärd stoppas av läcka

Nasas nya raket skulle lyfta mot månen klockan 14.33 på måndagen. Efter återkommande problem under dagen ställs uppskjutningen in. Nästa möjliga tid att skicka upp raketen är på fredag.

Under natten till måndagen började raketen tankas, en process som fick pausas flera gånger på grund av att en läcka konstaterades på samma plats där en sådan upptäcktes under ett nedräkningstest i våras.

Sedan hittades en annan läcka i en ventil där det var problem i juni, ett problem som Nasa bedömt var åtgärdat efter en rad reparationer.

Möjlig spricka

Senare under förmiddagen upptäcktes också en möjlig spricka på den stora orangea bränsletanken.

Uppskjutningsdirektören Jeremy Graeber sade redan efter den första läckan att Nasa måste bestämma sig om uppskjutningen ska äga rum under måndagen.

– Vi har mycket jobb för att komma dit, säger han.

Rymduppdraget ska pågå under 42 dagar.

Tankningen var redan innan den avbröts försenad med en timme, på grund av det åskoväder som drog in över Merrit Island på Floridas kustremsa under söndagen. Fem blixtar bekräftades ha slagit ner i uppskjutningsplattformen, men varken raketen, kapseln eller annan utrustning på marken skadades under ovädret, enligt Nasa.

Följs av många

Tiotusentals människor, däribland vice president Kamala Harris, har begett sig mot uppskjutningsplatsen Cape Canaveral för att följa raketens färd, som inträffar 50 år efter att den senaste bemannade månfärden gjordes med Apollo 17.

Nu får de alltså vänta till fredag, men det är inte säkert att den kommer att skjutas upp då. Fler undersökningar av farkosten måste göras innan dess, enligt Nasa.

Artemis 1 är ett test inför kommande, bemannade månfärder. Ombord vid uppskjutningen finns inga människor men väl tre människoliknande dockor. Om allt går bra, hoppas Nasa att tidigast 2025 kunna sätta den första kvinnliga astronauten på månen.