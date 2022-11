Insändare: Ungas förtroende för den västerländska demokratin vacklar

Under det gångna året har vi sett flera politiska diskussioner och beslut där de ungas röst inte blivit hörd. Frågor som Nato, skogar och restaurering av natur är sådana där unga inte har blivit hörda. Detta även om besluten som fattas nu har stor påverkan på de kommande generationerna. Varför hörs unga endast vid frågor som berör utbildnings- och ungdomspolitik, men inte på andra områden?

Även när ungdomar hörs i beslutsfattandet har deras röst sällan någon påverkan. Beslutsfattare tycker om att lyssna på ungas åsikter, men sällan syns det när besluten sedan fattas. Detta måste ändras. Ungas röst måste bli hörd inom beslutsfattandet, oberoende vad som behandlas eller på vilken beslutsnivå.

Vi måste se till att unga blir engagerade i politiken, för unga är vår framtid. Med de minskande årskullarna är det viktigt att all den kunskap och talang som unga kan tillföra beaktas. Kommer vi ens att ha unga beslutsfattare i framtiden, om ungas apati mot politik och samhällsengagemang fortsätter?

Ungas valdeltagande har redan en längre tid varit lågt. Ungas förtroende för den västerländska demokratin vacklar, vilket syns i att unga söker sin röst bland nya politiska rörelser och organisationer. Men detta är inte en lösning på problemet, utan ska snarare ses som ett symtom av ungas hopplöshet när de inte blir hörda av beslutsfattare.

Vad kan då göras för att lösa problemet? Gör konkreta reformer så att ungas röst blir hörd. Sänk rösträttsåldern till 16 år. Ge ungdomsfullmäktigena närvaro- och yttranderätt i kommunernas olika organ. Fatta konkreta beslut gällande våra tiders stora frågor, som klimatkrisen. Vi kan inte nöja oss med nuläget, utan ta varje möjliga initiativ för att öka ungas förtroende för demokratin.

Under denna vecka ordnar ungdomsorganisationernas takorganisation Allianssi den årliga Politikveckan, som är en nationell temavecka med målsättningen att öka ungas delaktighet i beslutsfattandet. Vi behöver fler goda initiativ som dessa för att öka ungas delaktighet. Men jobbet för att öka ungas delaktighet kan inte vara beroende av en temavecka per år, utan måste vara ett arbete som vi jobbar för under alla dagar i året. Till detta jobb behövs även beslutsfattarna, eftersom unga inte kan göra det ensamma. Beslutsfattare – vakna upp och börja lyssna på unga!

Cecilia Huhtala,, ordförande