Här är årets roligaste djurbilder! Två fotografer från Finland bland finalisterna

”Vi är alla förtjänta av en rejäl dos skoj och skratt och årets finalister har verkligen lyckats leverera det!", säger en av grundarna bakom tävlingen, fotografen Tom Sullman.

Målet med tävlingen The Comedy Wildlife Photography Awards är att genom lättsamma, roliga naturbilder lyfta fram vikten av att bevara vilda djur och deras habitat. Enligt behövs den här tävlingen speciellt mycket nu i osäkra tider.

Han grundade den tillsammans med Paul Joynson-Hicks år 2015. Tävlingen hjälper till att stötta organisationer som jobbar för att skydda vilda djur. I år riktas stöd till den brittiska organisationen Whitley Fund for Nature.

Totalt är det frågan om tre bidrag från Finland, två bilder av Valtteri Mulkahainen och en bild tagen av Alison Buttigieg.

Mulkahainens björnbilder är tagna i en nationalpark i Suomussalmi. Orten ligger i höjd med Uleåborg, nära östgränsen.

Den här björnen fångade Valtteri Mulkahainen i vilddjurcentret Martinselkonen i Suomussalmi. Titeln lyder Can I borrow honey from you until tomorrow? (ungefär Kan jag låna lite honung av dig?)

Alison Buttigieg har å sin sida fångat ett ilsket lejon i Kenya.

”Jag tillbringade hela morgonen med det här lejonflocken. En av lejonhonorna gjorde roliga grimaser varje gång hon gäspat, och tur nog tittade hon rakt in i kameran och jag fångade ett falskt leende”, beskriver hon fototillfället för tävlingsarrangörerna.