Miljöministern om SDP:s klimatbroms: "Oroväckande och ansvarslöst"

Den pågående energikrisen är uttryckligen fossilenergins kris, eller en "fossil baksmälla", som gruppordförande Atte Harjanne uttrycker sig på Gröna riksdagsgruppens sommarmöte i Åbo.

Rysslands energikrig mot väst sätter marknaden i gungning. Också Finland drabbas fastän vi inte spelat våra kort så dumt som vissa andra, resonerar Harjanne.

I det här läget måste Finland både avveckla beroendet av fossil energi i snabbare takt men samtidigt hantera inflationen som drivs bland annat av stigande energipris, anser De Gröna.

Redan i budgetuppgörelsen nästa vecka måste regeringen besluta hur staten kan hjälpa folket att klara av stigande pris på el och mat. Det är de flesta partier överens om, men precis här börjar åsikterna spreta åt alla håll.

Utöver Sannfinländarna som alltid vill bromsa klimatåtgärder sade Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo nyligen att klimatpolitiken kan vänta ett par år. Förra veckan föreslog SDP att man temporärt kunde öka produktionen av kolkraft och dela ut fler utsläppsrätter gratis för att dämpa elprisstegringen.

Det kan De Gröna inte acceptera.

– Nu är fel tidpunkt att bromsa eller göra en energipolitisk u-sväng, vilket flera partier slängt fram. Att nu också SDP:s riksdagsgrupp anser det är oroväckande och ansvarslöst, säger De Grönas ordförande, klimatminister Maria Ohisalo.

– De här är inga hållbara lösningar, de är inga lösningar alls. Utsläppshandeln har visat sig vara ett fungerande styrmedel. Sådana här förslag rimmar illa med vår klimatpolitik.

Ohisalo anser att alla åtgärder som knyter det finländska samhället tätare till den fossila energin försvårar och fördröjer den nödvändiga avvecklingen.

– Ju längre vi är beroende av fossil energi desto längre riskerar vi att råka in i nya energikriser i framtiden.

Bussbiljetter och studentluncher

Budgetuppgörelsen måste också fokusera på åtgärder som dämpar inflationen och framför allt hur hårt den slår mot folk. De Gröna förespråkar riktade åtgärder som underlättar för samhällets mest utsatta.

– Vi måste hjälpa barnfamiljer med små inkomster, ensamförsörjare och dem som står i brödköerna. Vi får inte ta politiska beslut som driver inflationen, säger Maria Ohisalo och avser bland annat allmänna skattelättnader på till exempel bränsle.

Rent konkret föreslår De Gröna minst en halvering av momsen på kollektivtrafikbiljetter, en energipenning till låginkomsttagare en extra indexhöjning av bland annat sociala förmåner och en höjning av utkomststödet.

Riksdagsledamoten Iiris Suomela är orolig för att flera städer har höjt eller ska höja biljettpriset i kollektivtrafiken. Städerna försöker kompensera för trafikstiltjen under coronarestriktionerna. Suomela kräver att staten ser till att passagerarna inte drabbas oskäligt hårt.

Staten har stött kollektivtrafiken under pandemin och kriget i omgångar, men subventionerna har inte matchat förlusterna. Kollektivtrafiken har fått 300 miljoner, men flygtrafiken över en miljard i stöd och lån, enligt Suomela.

– Det skattesubventionerade stödet per flygresa var som mest uppe i tusen euro per flyg, medan kollektivtrafiken inte ens fått en euro per passagerare. Det är ohållbart och orättvist, säger hon.

De Gröna vill också satsa mer på skolbespisningen, och öka studenternas måltidsstöd och mathjälpen.

Föregångare får förtur

Mycket av den gröna omställningen görs i näringslivet. Regeringens nästa giv är att inom kort föreslå för riksdagen att företag som vill investera i grön omställning får företräde i tillståndsbehandlingen.

– Det är en politisk signal till näringslivet att vi prioriterar de företag som redan är i gång och som driver omställningen, säger Maria Ohisalo.

Mycket mer än så kommer den här regeringen knappast att hinna med förrän valkarusellen går upp i varv. Och med avseende på valrörelsen säger Ohisalo att det kommer att vara en knäckfråga för De Gröna att nästa regering ska fortsätta med klimatåtgärderna.

– Vi kommer inte att sitta i en regering som bromsar eller backar i klimatåtgärderna. Vi är på inget sätt ensamma med det här kravet. Jag hör hela tiden samma budskap från näringslivet.